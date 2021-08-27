提起骨董表，已有逾260年歷史的江詩丹頓（Vacheron Constantin）絕對是表界翹楚，江詩丹頓即起至9月20日在台北101店上舉辦骨董表展，展出8只骨董表，其中一只「Joueurs de volants」（羽毛球玩家）圓形懷表，記錄上個世紀上流社會的羽球社交活動，呼應當前台灣因戴資穎、「麟洋配」掀起的羽球熱，特別有看頭。

這款名為「羽毛球玩家」懷表Ref. Inv. 10667，是1960年的作品，品牌在1920年代曾打造「憑空揮舞的手臂」逆跳顯示懷表，這款懷表正源自當時的創意，K金表盤以黃金、白金以及粉紅金雕刻而成，左方男子揮動右手臂顯示小時，女子則揮動她的左手臂顯示分鐘，感覺就像是在討論揮拍技術一般，十分有趣。

從羽毛球玩家的衣著打扮，也可一窺百年前貴族的羽球裝時尚，男子身穿燕尾西裝，女子穿著長裙洋裝，球拍比現代還要短小許多，饒富趣味。

除了羽球懷表，一款天文萬年曆與測速刻度功能的計時三問懷表 Ref. Inv. 10536，於1901年問市，是難得一見的高複雜功能懷表作品。另一款1914年的Ref. Inv. 11091追針計時懷表，則是當時複雜度高且最精密的代表作之一，光滑諧調的白色琺瑯面盤在12點鐘設有30分鐘時計，6點鐘設有小秒針。

江詩丹頓天文萬年曆與測速刻度功能的計時三問懷表Ref. Inv. 10536，於1901年問市。（Vacheron Constantin提供）

除了懷表，還有手雕美洲地圖的「麥卡托」腕表、逆跳功能 的「Saltarello」腕表等，店內還提供藏家一對一的專業機械組裝課程，由專業製表師親自指導。