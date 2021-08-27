FRED聯名藝術家小泉智貴 限量娃娃胸針鍊墜下周三登台

隸屬LVMH集團的頂級珠寶品牌FRED跨界潮牌藝術，邀請日本年輕藝術家小泉智貴（Tomo Koizumi）聯名合作，推出三款「Fredy’s Tomo’s Dolls」限定款娃娃胸針鍊墜，三個珠寶娃娃造型十分可愛，表情裝扮各異，並融入FRED精湛的珠寶工藝，將在本周三 (9月1日）來台展出。

日本時尚設計師小泉智貴（Tomo Koizumi）是前景看好的新銳藝術家。（FRED提供）

小泉智貴是日本新銳藝術家，日前東京奧運開幕式上日本「靈魂歌姬」米希亞（Misia）演唱日本國歌，身上穿的漸層七彩禮服即是出自小泉智貴之手，這回他跨界珠寶設計領域與FRED聯手，也同樣是從他設計的三件經典禮服汲取靈感，層層疊疊的蛋糕裙、豐盈的肩線等，充滿小泉智貴的時尚風格，「若要我用幾個詞彙來描述這個系列，那便是歡樂、有趣、色彩繽紛。」

三尊珠寶娃娃依服裝造型分別命名為FROU-FROU、CHOUCHOU和TUTU，充滿創意與巧思，十分可愛，而FRED的藝術總監暨副總裁Valerie Samuel也說，小泉智貴的時尚風格充滿活力、幽默和新鮮感，既現代又奢華，完美掌握Fredy’s珠寶小人偶的精神。

Fredy’s Tomo’s Dolls「FROU-FROU」娃娃胸針墜飾，49萬1700元。（FRED提供）

Fredy’s Tomo’s Dolls「CHOUCHOU」娃娃胸針墜飾，52萬6000元。（FRED提供）