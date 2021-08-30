放眼網球界，幾乎每位網路明星都有腕表品牌贊助代言，唯獨世界排名第一的塞爾維亞球王喬克維奇 (Novak Djokovic)的手腕還是空空如也，實在令人納悶。如今謎底終於揭曉，宇舶表（HUBLOT）正式宣布簽下喬克維奇擔任品牌大使，英雄配名表，實為完美結合，眾望所歸。

34歲的喬克維奇 (Novak Djokovic)聲勢如日中天，截至目前已贏得20座大滿貫冠軍，與羅傑費德勒 (Roger Federer)和拉斐爾納達爾(Rafael Nadal)並列第一，身價不凡，目前費德勒是勞力士（ROLEX）代言人，而納達爾則是Richard Mille代言人，而喬克維奇的黃金手腕會佩戴那家品牌的腕表，自是眾所矚目的焦點。

網壇球王喬科維奇榮任宇舶表品牌大使，配戴Big Bang Unico 鈦金陶瓷計時碼表，61萬9000元。（HUBLOT提供）

網壇老將費德勒表現不佳，謠傳即將退休，而納達爾也因腳傷退賽，喬克維奇獨霸球壇、表現傑出，已接連奪下澳網、法網和溫網冠軍，如果能夠再拿下美網冠軍，將會締造年度全滿貫紀錄，目前他已贏得9座澳網單打冠軍，以及36座大師賽冠軍，與納達爾並列第一，今年若能在美網拿下冠軍，將取代費德勒登上網壇球王寶座。

網壇球王喬科維奇榮任宇舶表品牌大使，配戴Big Bang Unico 鈦金陶瓷計時碼表，61萬9000元。（HUBLOT提供）

而就在美網公開賽開打前夕，喬帥宣布成為宇舶表品牌大使，是繼足球王比利、牙買加閃電博爾特和高爾夫球王達斯汀強生之後，代表新世代的運動明星，他說：「我的目標是開創世界網球球壇的新記錄，非常期待能和宇舶表攜手創造更多令人驚奇的作品。」

網壇球王喬科維奇代言宇舶表，配戴Big Bang Meca 10 藍陶瓷腕表68萬4000元。（HUBLOT提供）