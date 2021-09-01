日本國民品牌 UNIQLO 親民、平價的快時尚旋風已經佔領全球已久，每個人的衣櫃裡肯定擁有過至少一件 UNIQLO 的素T，而身為快時尚代表物的 UNIQLO，也時常與各大潮流、動漫等高人氣品牌合作，推出一系列的聯名單品，親民易入手的價格加上品牌效益的加持之下，使聯名企劃成為熱門搶手好貨！而今，UNIQLO 又宣布一項聯名企劃，將與戶外機能品牌 White Mountaineering 打造全新 2021 秋冬聯名。

(圖／BEEMEN蜂報提供)

戶外機能品牌 White Mountaineering 是由相澤陽介所主理，高機能設計以及材質研發技術一直以來都是 White Mountaineering 所著名的，並將 OUTDOOR 戶外風格融入生活，使得單品風格強烈、且具實穿性，因此除了戶外系之外，同樣也是時裝界的寵兒，本次 UNIQLO 宣布攜手與 White Mountaineering 合作，連嗡編都期待一波了！從網站看來，雖然沒有帶來關於商品、發售日程的更多消息，僅寫上「為您帶來全新 2021 秋冬聯乘系列。 讓所有人都能穿著的外套設計—— 糅合 Lifewear 簡約主義與 White Mountaineering 風格的全新系列。」，以此推論聯名企劃中，外套可能會是焦點，想知道更多聯名消息的，記得持續鎖定嗡編為你帶來的後續追蹤報導！

(本文由 BEEMEN 蜂報 提供)