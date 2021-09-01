日本國民品牌 UNIQLO 親民、平價的快時尚旋風已經佔領全球已久，每個人的衣櫃裡肯定擁有過至少一件 UNIQLO 的素T，而身為快時尚代表物的 UNIQLO，也時常與各大潮流、動漫等高人氣品牌合作，推出一系列的聯名單品，親民易入手的價格加上品牌效益的加持之下，使聯名企劃成為熱門搶手好貨！而今，UNIQLO 又宣布一項聯名企劃，將與戶外機能品牌 White Mountaineering 打造全新 2021 秋冬聯名。
戶外機能品牌 White Mountaineering 是由相澤陽介所主理，高機能設計以及材質研發技術一直以來都是 White Mountaineering 所著名的，並將 OUTDOOR 戶外風格融入生活，使得單品風格強烈、且具實穿性，因此除了戶外系之外，同樣也是時裝界的寵兒，本次 UNIQLO 宣布攜手與 White Mountaineering 合作，連嗡編都期待一波了！從網站看來，雖然沒有帶來關於商品、發售日程的更多消息，僅寫上「為您帶來全新 2021 秋冬聯乘系列。 讓所有人都能穿著的外套設計—— 糅合 Lifewear 簡約主義與 White Mountaineering 風格的全新系列。」，以此推論聯名企劃中，外套可能會是焦點，想知道更多聯名消息的，記得持續鎖定嗡編為你帶來的後續追蹤報導！
(本文由 BEEMEN 蜂報 提供)
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