今年雖逢疫情升溫，但公益是不分晴雨。淨妍醫美集團邁入第11年，特別與藍天家園、桃園地方法院、勵馨基金會等機構合作「皮秒雷射除刺青公益」專案。藍天家園朱中正主任特別強調：「很感謝淨妍醫美使用先進的皮秒雷射，將曝險少年身上的印記去除，為他們帶來改變的勇氣與契機。」淨妍醫美集團除刺青專案至今已服務超過100人次，持續並擴大協助青少年抹去身上印記，重回正軌。

●追求演出零缺點 一代名模周丹薇 洢蓮絲療程初體驗

曾經獲得「亞洲影展」最佳女主角獎殊榮的一代名模周丹薇，則是分享醫美護膚的心得。周丹薇在演藝界40餘年凡事力求完美、自我要求嚴謹，是許多人心目中的「林志玲」。

中山淨妍醫美診所開幕邀請到一代名模、亞洲影展影后周丹薇小姐出席，左起周丹薇、淨妍醫美集團陳俊光總院長、藍天家園朱中正主任。(圖/淨妍醫美提供)

近期受邀擔任神彩藝藝新媒體講師，分享如何打造個人形象的周丹薇表示：「對自己的健康保養非常在乎，戒冷飲、只喝溫開水、不偏食、攝取各種營養等，但僅靠飲食的保養力度有限，因此興起想要做醫美的念頭，受疫情影響，對於醫美的療程也更傾向自然、安全，選擇對身體較無負擔的洢蓮絲。」

淨妍醫美診所院長蔡坤原醫師表示，洢蓮絲PCL微型正圓晶球是新型膠原蛋白增生劑，具有「立即填充」的優勢，是許多熟女重拾肌膚膠原蛋白之首選。

周丹薇說，如果能透過專業安全醫美療程，讓自己找回澎潤臉龐，生活當然能更有自信與樂趣，所以要慎選優質醫美服務，保護自己的「美」一天！