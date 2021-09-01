De Beers擁有自家鑽石礦場，鑽石來源豐富、質量俱佳，這也讓De

De Beers要價15億Reflections of Nature珠寶登台，以鑽石詮釋世界五大自然美景。（粘耿豪攝）
De Beers要價15億Reflections of Nature珠寶登台，以鑽石詮釋世界五大自然美景。（粘耿豪攝）

Beers更能盡情發揮設計創意，De Beers年度珠寶「Reflections of Nature」即起登台，展售上百件、總價逾15億的珠寶作品，除了晶瑩剔透的鑽石，還有綠鑽、粉鑽、灰鑽、黃鑽等各色彩鑽，五大系列分別以地球五大自然壯麗美景為靈感，藉此頌讚大自然之美。

De Beers Reflections of Nature高級珠寶Ellesmere Treasure藍鑽戒指，主石1.53克拉藍鑽，1億2885萬元。（De Beers提供）
De Beers Reflections of Nature高級珠寶Ellesmere Treasure藍鑽戒指，主石1.53克拉藍鑽，1億2885萬元。（De Beers提供）

五大系列分別是Okavango Grace（奧卡萬戈的優雅）、Motlatse

Marvel（莫特拉澤的奇觀）、Namib Wonder（納米比的奇蹟）、

De Beers Reflections of Nature高級珠寶Namib Wonder鑽石項鍊，未經人工打磨、河水沖刷如米粒狀的鑽石原石是一大特色，1410萬元。（De Beers提供）
De Beers Reflections of Nature高級珠寶Namib Wonder鑽石項鍊，未經人工打磨、河水沖刷如米粒狀的鑽石原石是一大特色，1410萬元。（De Beers提供）

Landers Radiance（蘭德斯礁的光芒）和Ellesmere Treasure（埃爾斯米爾寶藏）等，其中最貴的珠寶作品是一只主石為1.53克拉的藍鑽戒指，要價近1.3億元。

De Beers Reflections of Nature高級珠寶Namib Wonder鑽石耳環，河水沖刷如米粒狀的鑽石原石採帽沿式鑲嵌，213萬5000元。（De Beers提供）
De Beers Reflections of Nature高級珠寶Namib Wonder鑽石耳環，河水沖刷如米粒狀的鑽石原石採帽沿式鑲嵌，213萬5000元。（De Beers提供）

埋藏在地底深處、歷經億萬年才得以生成的天然鑽石，是大自然的珍稀瑰寶，因此De Beers大膽採用天然生成、未經人工打磨的鑽石原石來打造珠寶，例如以地球上最古老的沙漠納米比沙漠（Namib）為靈感的Namib Wonder系列珠寶，一顆顆如米粒般的鑽石原石來自沙漠附近的海底，鑽石歷經河流沖刷後流入大海，形成如米粒般的形狀，是大自然鬼斧神工下的美麗成果，以此詮釋層疊波紋起伏的沙丘奇景則具意義，美得讓人屏息。

De Beers Reflections of Nature高級珠寶Okavango Grace鑽石項鍊，以綠鑽、黃鑽、粉鑽等彩鑽組合而成，1870萬元。（De Beers提供）
De Beers Reflections of Nature高級珠寶Okavango Grace鑽石項鍊，以綠鑽、黃鑽、粉鑽等彩鑽組合而成，1870萬元。（De Beers提供）

Okavango Grace系列的創作靈源自南非的奧卡萬戈三角洲，De Beers以綠鑽、黃鑽、粉鑽等各色彩鑽原石錯落排列成簡潔線條，詮釋奧卡萬戈三角洲高聳纖長的蘆葦在微風中搖曳的美景。

De Beers Reflections of Nature高級珠寶Motlatse Marvel 鑽石手環，各色彩鑽以不同方式切割，1130萬元。（De Beers提供）
De Beers Reflections of Nature高級珠寶Motlatse Marvel 鑽石手環，各色彩鑽以不同方式切割，1130萬元。（De Beers提供）

Motlatse Marvel系列則以南非的莫特拉澤峽谷（Motlatse Canyon）為靈感，以暖色系的豔紅、橘、黃、褐色等彩色寶石，詮釋早晨與黃昏時刻，陽光照射在壯麗峽谷、高聳山峰和深邃洞穴上，呈現如火焰般的壯麗景緻。

De Beers Reflections of Nature高級珠寶Landers Radiance 鑽石手鐲，鑽石原石以鏡框式鑲嵌，充滿質樸之美，385萬元。（De Beers提供）
De Beers Reflections of Nature高級珠寶Landers Radiance 鑽石手鐲，鑽石原石以鏡框式鑲嵌，充滿質樸之美，385萬元。（De Beers提供）

Landers Radiance系列珠寶則重現南非蘭德斯礁（Landers Reef

De Beers Reflections of Nature高級珠寶Ellesmere Treasure藍鑽戒指，主石1.53克拉藍鑽，1億2885萬元。（De Beers提供）
De Beers Reflections of Nature高級珠寶Ellesmere Treasure藍鑽戒指，主石1.53克拉藍鑽，1億2885萬元。（De Beers提供）

）之美，各種切割形狀的彩色鑽石不對稱排列，勾勒珊瑚礁美麗景緻，以及棲息於珊瑚礁的各種魚類。

以加拿大北極圈的埃爾斯米爾島（Ellesmere Island）為靈感的Ellesmere Treasure系列珠寶，則以白鑽和藍鑽為主要素材，詮釋冰雪美景。Reflections of Nature高級珠寶展即起於De Beers台北101精品店登場，展至9月27日止。

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