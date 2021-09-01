De Beers擁有自家鑽石礦場，鑽石來源豐富、質量俱佳，這也讓De

De Beers要價15億Reflections of Nature珠寶登台，以鑽石詮釋世界五大自然美景。（粘耿豪攝）

Beers更能盡情發揮設計創意，De Beers年度珠寶「Reflections of Nature」即起登台，展售上百件、總價逾15億的珠寶作品，除了晶瑩剔透的鑽石，還有綠鑽、粉鑽、灰鑽、黃鑽等各色彩鑽，五大系列分別以地球五大自然壯麗美景為靈感，藉此頌讚大自然之美。

De Beers Reflections of Nature高級珠寶Ellesmere Treasure藍鑽戒指，主石1.53克拉藍鑽，1億2885萬元。（De Beers提供）

五大系列分別是Okavango Grace（奧卡萬戈的優雅）、Motlatse

Marvel（莫特拉澤的奇觀）、Namib Wonder（納米比的奇蹟）、

De Beers Reflections of Nature高級珠寶Namib Wonder鑽石項鍊，未經人工打磨、河水沖刷如米粒狀的鑽石原石是一大特色，1410萬元。（De Beers提供）

Landers Radiance（蘭德斯礁的光芒）和Ellesmere Treasure（埃爾斯米爾寶藏）等，其中最貴的珠寶作品是一只主石為1.53克拉的藍鑽戒指，要價近1.3億元。

De Beers Reflections of Nature高級珠寶Namib Wonder鑽石耳環，河水沖刷如米粒狀的鑽石原石採帽沿式鑲嵌，213萬5000元。（De Beers提供）

埋藏在地底深處、歷經億萬年才得以生成的天然鑽石，是大自然的珍稀瑰寶，因此De Beers大膽採用天然生成、未經人工打磨的鑽石原石來打造珠寶，例如以地球上最古老的沙漠納米比沙漠（Namib）為靈感的Namib Wonder系列珠寶，一顆顆如米粒般的鑽石原石來自沙漠附近的海底，鑽石歷經河流沖刷後流入大海，形成如米粒般的形狀，是大自然鬼斧神工下的美麗成果，以此詮釋層疊波紋起伏的沙丘奇景則具意義，美得讓人屏息。

De Beers Reflections of Nature高級珠寶Okavango Grace鑽石項鍊，以綠鑽、黃鑽、粉鑽等彩鑽組合而成，1870萬元。（De Beers提供）

Okavango Grace系列的創作靈源自南非的奧卡萬戈三角洲，De Beers以綠鑽、黃鑽、粉鑽等各色彩鑽原石錯落排列成簡潔線條，詮釋奧卡萬戈三角洲高聳纖長的蘆葦在微風中搖曳的美景。

De Beers Reflections of Nature高級珠寶Motlatse Marvel 鑽石手環，各色彩鑽以不同方式切割，1130萬元。（De Beers提供）

Motlatse Marvel系列則以南非的莫特拉澤峽谷（Motlatse Canyon）為靈感，以暖色系的豔紅、橘、黃、褐色等彩色寶石，詮釋早晨與黃昏時刻，陽光照射在壯麗峽谷、高聳山峰和深邃洞穴上，呈現如火焰般的壯麗景緻。

De Beers Reflections of Nature高級珠寶Landers Radiance 鑽石手鐲，鑽石原石以鏡框式鑲嵌，充滿質樸之美，385萬元。（De Beers提供）

Landers Radiance系列珠寶則重現南非蘭德斯礁（Landers Reef

De Beers Reflections of Nature高級珠寶Ellesmere Treasure藍鑽戒指，主石1.53克拉藍鑽，1億2885萬元。（De Beers提供）

）之美，各種切割形狀的彩色鑽石不對稱排列，勾勒珊瑚礁美麗景緻，以及棲息於珊瑚礁的各種魚類。

以加拿大北極圈的埃爾斯米爾島（Ellesmere Island）為靈感的Ellesmere Treasure系列珠寶，則以白鑽和藍鑽為主要素材，詮釋冰雪美景。Reflections of Nature高級珠寶展即起於De Beers台北101精品店登場，展至9月27日止。