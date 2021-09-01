第78屆威尼斯影展於本週登場，各明星們也陸續抵達斯準備參與此次影壇盛宴。本屆評審之一的莎拉蓋登與本屆影展開幕片《平行母親》的主演潘妮洛普克魯茲，皆以符合威尼斯陽光的清新色調登場，西班牙演員潘妮洛普克魯茲則以香奈兒2020渡假系列中的粗花呢裙子、夾克套裝現身，在夾克、口袋翻蓋、袖口上的藍色方塊滾邊設計，呈現出一絲夏日清爽的氣息，為配合整體白色系搭配，潘妮洛普選擇以同色系高跟涼鞋，以及白色的Boy Chanel包款做出穿搭的整體性。

莎拉蓋登則以Giorgio Armani套裝抵達威尼斯影展。（翻攝自其IG限時）

而莎拉蓋登則以Giorgio Armani 2021春季系列的淺藍色西裝外套，搭配條紋上衣、灰色西裝褲展現休閒不失正式的一面，並以義大利米蘭珠寶品牌Pomellato點綴，為整體穿搭增添細節，相較於秀場的白色尖頭高跟鞋，她選擇藍色的露趾細跟高鞋，些許綁帶的設計露出一點腳踝，拉長腿部線條體現率性高雅的風範。