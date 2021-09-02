米萊娜斯密特以合身的Balmain黑白拼接禮服出席展現姣好身材。（CFP）

78屆威尼斯影展1日晚間開幕，本次開幕片《平行母親》（Paralle Mothers，暫譯）主演潘妮洛普克魯茲，以香奈兒2021秋季高訂系列的黑白洋裝出席，該系列以嘉柏麗香奈兒女士1880年代所穿的肖像照為靈感，並汲取印象派畫逢為為題，裙擺上異材質、黑白相間的綢緞，別具心裁充滿藝術氣息讓人印象深刻，同樣以黑白經典配色出席的還有同劇演員米萊娜斯密特，她以合身的Balmain黑白拼接禮服出席，該件禮服靈感源自品牌2022春季系列上衣，相較於秀上款式，原先黑色布料的部分換成具有亮面質感的面料，並以修神剪裁凸顯女性氣質。

海倫米蘭以Dolce&Gabbana淡綠色亮片禮服現身。（CFP）

莎拉蓋登以Giorgio Armani黑色長禮服登上紅毯，搭配Pomellatou的飾品，展現十足氣質。（CFP）

趙婷以Giorgio Armani氣球袖洋裝踏上紅毯，十分優雅。（CFP）

另外，74歲影后海倫米蘭剛參與Dolce&Gabbana於米蘭的時尚派對，便以品牌淡綠色亮片禮服出場，展現迷人姿態，並搭配亮色系手袋，與老公泰勒哈克佛牽手在紅毯上秀恩愛，閃翻全場。再來把焦點放在本屆評審團上，加拿大演員莎拉蓋登自抵達後，一連秀了多件穿搭，一別早上的休閒模樣，她以Giorgio Armani黑色長禮服登上紅毯。並搭配Pomellatou的飾品，為本屆紅毯留下經典造型，而去年以「遊牧人生」拿下金獅獎的趙婷，光榮回歸受邀擔任評審，則以Giorgio Armani氣球袖洋裝踏上紅毯，繽紛亮片、印花點綴於白色紗裙上，呈現出優雅面貌。