秋天，是豐收的季節，也是一家人團圓的日子。PANDORA發表全新秋季串飾新品，有紅色愛心的溫暖，有結實纍纍的富饒，有可愛動物的勃勃生機，更有趣的還有啞鈴、購物袋等，象徵現代女子熱愛運動、逛街血拚的休閒娛樂，讓人忍不住會心一笑。

PANDORA鍍14k玫瑰金璀璨手繪紅心吊飾，2880元。（PANDORA提供）

PANDORA秋季新品充滿充滿濃濃秋意，每一顆珠寶串飾，代表了人生中最重要的時刻，或是最摰愛的事物，以自己的方式隨心搭配喜愛珠寶，記錄每一個精彩故事，可串成腰鍊釦環、鑰匙鍊、包包釦環、項鍊與耳環等隨身佩戴，打造更多穿搭的可能。

PANDORA鍍14k玫瑰金璀璨手繪紅心吊飾，2080元。（PANDORA提供）

PANDORA紅蘋果純銀吊飾，1880元。（PANDORA提供）

為了迎接2021年美麗詩意的秋天，PANDORA推出三大主題串飾，分別是愛心系列、大自然與動物系列，以及興趣嗜好系列，顆顆串飾都蘊含深意，貼近人心。其中興趣嗜好系列，出現可愛的啞鈴、購物袋，呼應當前女子熱愛健身運動的風氣，以及對時尚的渴望與追求，十分討喜可愛。

PANDORA啞鈴純銀吊飾，1480元。（PANDORA提供）

另第二季的星際大戰Star Wars x Pandora聯名珠寶也已上架，新增星際大戰「千年鷹號」、「死星」、尤達大師等造型吊飾，星戰迷可千萬不要錯過。

PANDORA與電影《星際大戰》合作的Star Wars x Pandora聯名珠寶也已上架。（PANDORA提供）