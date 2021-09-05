頂級保養怡麗絲爾攜手哆啦A夢 推出3D微電影 15:182021/09/05 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 資生堂東京櫃ELIXIR怡麗絲爾攜手哆啦A夢推出聯名商品與影片。（怡麗絲爾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 怡麗絲爾彈潤保濕乳(補充包)110ml，1000元。（怡麗絲爾提供） 怡麗絲爾淨白柔膚乳(補充包)110ml，1000元。（怡麗絲爾提供） 資生堂東京櫃ELIXIR怡麗絲爾攜手哆啦A夢，響應環保趨勢推出聯名補充包，即日起，購買ELIXIR怡麗絲爾商品包含補充包，消費滿2500元，即可獲得聯名環保袋。 此外，怡麗絲爾與哆啦A夢此次聯名推出3D微電影「小小改變守護更好 的未來」，劇情中由35歲的靜香和靜香的媽媽，傳承使用怡麗絲爾，電影中還可以看到靜香與大雄的孩子野比雄助，3代共同演繹，以經典卡通人物詮釋品牌精神，熟悉的卡通角色喚起人們的童年回憶。 港式月餅熱 美心月餅漲價 皇玥推低糖系列 宋慧喬全智賢美肌展現帶貨力 #怡麗絲爾 #哆啦 #聯名 #靜香 #攜手 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 理膚寶水線上列車開跑 捷運列車同步登場 19:002021/09/02 生活 攜手 「仙界大濕」聯名看板娘歡慶20周年 知名網紅可愛拯救世界 16:232021/09/02 科技 理膚寶水線上與北捷列車啟動 04:102021/09/05 時尚消費 三星Galaxy Tab S7 FE Wi-Fi版登台 搭配故宮聯名周邊超有趣 11:172021/08/31 科技 《做工的人》風光 入圍金鐘迷你劇集9項 04:102021/09/03 娛樂新聞 麗寶樂園歡慶感恩月 這3類人只花199即可暢遊 13:082021/08/31 寶島 倫敦橋倒塌了 英女王駕崩因應計畫曝光 11:502021/09/04 國際 女神全智賢加持 周慶保養有看頭 18:502021/08/30 生活 江宏恩難割捨過世毛小孩 代言藏愛犬名 23:262021/09/02 娛樂 女神宋慧喬家居勤保養 用實力打造美肌 19:202021/08/30 生活 防疫必備4大絕美口罩 療癒印花、時尚配色超搶眼 18:582021/09/04 生活 時尚熱門新聞 溫貞菱從《斯卡羅》重返時尚 穿Loro Piana優雅貴氣 - 消費 喝咖啡就胃痛？專家破解2招喝多不傷胃 - 時尚 兇版Angelababy黃琳520穿三點式 辣秀半乳該邊 - 名人 - 時尚 超正空姐開腿曬黑絲襪 「神級比例」網暴動 - 時尚 和小禎一樣！郭婷筠爆肥20kg「鏟肉祕訣」曝光 - 時尚 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。