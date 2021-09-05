怡麗絲爾彈潤保濕乳(補充包)110ml，1000元。（怡麗絲爾提供）

怡麗絲爾淨白柔膚乳(補充包)110ml，1000元。（怡麗絲爾提供）

資生堂東京櫃ELIXIR怡麗絲爾攜手哆啦A夢，響應環保趨勢推出聯名補充包，即日起，購買ELIXIR怡麗絲爾商品包含補充包，消費滿2500元，即可獲得聯名環保袋。

此外，怡麗絲爾與哆啦A夢此次聯名推出3D微電影「小小改變守護更好 的未來」，劇情中由35歲的靜香和靜香的媽媽，傳承使用怡麗絲爾，電影中還可以看到靜香與大雄的孩子野比雄助，3代共同演繹，以經典卡通人物詮釋品牌精神，熟悉的卡通角色喚起人們的童年回憶。