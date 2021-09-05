台灣史詩大戲《斯卡羅》熱烈上映，溫貞菱在戲中飾演蝶妹一角，在各大族群扮演居中協調、阻止血腥戰爭的關鍵角色，黃乾黑瘦的嬌小身形，置身在逞凶鬥狠、動輒劍拔弩張的男人堆當中，更顯得處境艱險、生命岌岌可危。

「為了讓自己看起來更加瘦小，我刻意駝著背，並在竹簍裡放了幾十公斤的石頭，把肩膀都壓得變形了！」溫貞菱說，這只拍戲時幾乎不離身的竹簍，成為她下戲時最好的健身器材，經常背著它練深蹲、舉重，運動效果更加倍。

溫貞菱在《斯卡羅》飾演努力求生存的卑微小人物，進棚拍攝時尚專題身穿Loro Piana冬裝，立刻搖身一變成為優雅貴婦，Loro Piana翻毛皮外套22萬7000元、cashmere高領毛衣6萬4900元，羊毛長褲8萬7000元。（JOJ PHOTO攝）

除了要駝背負重，溫貞菱對於蝶妹說話的神情和語調，也是揣摩再三，儘管說話溫柔輕聲，甚至有點驚恐、囁嚅不安，但蝶妹並非尋常的柔弱女子，為了保護弟弟，捍衛族人，蝶妹說話時的語氣堅毅果敢，流露一種沉穩內歛的母性力量。

溫貞菱拍《斯卡羅》吃了不少苦頭，看劇時感動猛掉淚，進棚拍攝Loro Piana時尚專題，穿Loro Piana真絲洋裝，13萬3800元，莫卡辛鞋3萬4500元。（JOJ PHOTO攝）

一個弱女子要在險惡環境、社會底層求生存，自非易事，溫貞菱拍戲時吃了不少苦頭，幸好有法比歐、周厚安、吳慷仁等大哥在戲裡戲外的貼心照顧，尤其是生日當天，法比歐還特地烤了蛋糕為她慶生，全場飾演清兵、原住民、客家人的臨時演員也齊聲高唱生日快樂歌，讓她很感動。

溫貞菱拍《斯卡羅》吃了不少苦頭，看劇時感動猛掉淚，進棚拍攝Loro Piana時尚專題，穿Loro Piana真絲洋裝，13萬3800元，莫卡辛鞋3萬4500元。（JOJ PHOTO攝）

「我大概是太感動了，蛋糕竟掉到地上，沾滿了沙子！」溫貞菱笑說，在眾目睽睽之下失手真得是糗爆，很想找個地洞鑽進去，沒想到法比歐淡定地說：「沒關係，我早知道妳會凸槌！」，隨後又端出另一顆蛋糕，讓她既驚喜又感動，當場飆淚。

《斯卡羅》上映以來佳評如潮，溫貞菱如今回頭看劇，憶起拍戲時的甘苦，百感交集，幾乎是每看必哭，「我要感謝導演讓我挑戰這麼難的角色，很辛苦，但也很過癮！」

溫貞菱受邀進棚拍攝Loro Piana時尚專題，身穿上流社會名媛淑女最愛的Loro Piana秋冬新裝，立刻優雅貴氣上身，與戲中黃乾黑瘦的形象大不相同，能以光鮮亮麗的時尚造型重返時尚，讓溫貞菱忍不住頻頻攬鏡自照，開心不已。

Loro Piana是義大利百年精品，以輕薄保暖的高級上乘Cashmere羊毛著稱，風格簡約時尚、低調內歛，並以優雅出眾的品味贏得仕女的喜愛。

Loro Piana的Sesia尤加利樹綠啞光粒面皮革中型手提包 ，14萬2000元。（Loro Piana提供）

Loro Piana的Eleonora小牛皮和麂皮莫卡辛鞋，3萬4500元。（Loro Piana提供）

Loro Piana的My Journey小山羊喀什米爾圓帽，價格店洽。（Loro Piana提供）