台灣史詩大戲《斯卡羅》熱烈上映，溫貞菱在戲中飾演蝶妹一角，在各大族群扮演居中協調、阻止血腥戰爭的關鍵角色，黃乾黑瘦的嬌小身形，置身在逞凶鬥狠、動輒劍拔弩張的男人堆當中，更顯得處境艱險、生命岌岌可危。

「為了讓自己看起來更加瘦小，我刻意駝著背，並在竹簍裡放了幾十公斤的石頭，把肩膀都壓得變形了！」溫貞菱說，這只拍戲時幾乎不離身的竹簍，成為她下戲時最好的健身器材，經常背著它練深蹲、舉重，運動效果更加倍。

溫貞菱在《斯卡羅》飾演努力求生存的卑微小人物，進棚拍攝時尚專題身穿Loro Piana冬裝，立刻搖身一變成為優雅貴婦，Loro Piana翻毛皮外套22萬7000元、cashmere高領毛衣6萬4900元，羊毛長褲8萬7000元。（JOJ PHOTO攝）
溫貞菱在《斯卡羅》飾演努力求生存的卑微小人物，進棚拍攝時尚專題身穿Loro Piana冬裝，立刻搖身一變成為優雅貴婦，Loro Piana翻毛皮外套22萬7000元、cashmere高領毛衣6萬4900元，羊毛長褲8萬7000元。（JOJ PHOTO攝）

除了要駝背負重，溫貞菱對於蝶妹說話的神情和語調，也是揣摩再三，儘管說話溫柔輕聲，甚至有點驚恐、囁嚅不安，但蝶妹並非尋常的柔弱女子，為了保護弟弟，捍衛族人，蝶妹說話時的語氣堅毅果敢，流露一種沉穩內歛的母性力量。

溫貞菱拍《斯卡羅》吃了不少苦頭，看劇時感動猛掉淚，進棚拍攝Loro Piana時尚專題，穿Loro Piana真絲洋裝，13萬3800元，莫卡辛鞋3萬4500元。（JOJ PHOTO攝）
溫貞菱拍《斯卡羅》吃了不少苦頭，看劇時感動猛掉淚，進棚拍攝Loro Piana時尚專題，穿Loro Piana真絲洋裝，13萬3800元，莫卡辛鞋3萬4500元。（JOJ PHOTO攝）

一個弱女子要在險惡環境、社會底層求生存，自非易事，溫貞菱拍戲時吃了不少苦頭，幸好有法比歐、周厚安、吳慷仁等大哥在戲裡戲外的貼心照顧，尤其是生日當天，法比歐還特地烤了蛋糕為她慶生，全場飾演清兵、原住民、客家人的臨時演員也齊聲高唱生日快樂歌，讓她很感動。

溫貞菱拍《斯卡羅》吃了不少苦頭，看劇時感動猛掉淚，進棚拍攝Loro Piana時尚專題，穿Loro Piana真絲洋裝，13萬3800元，莫卡辛鞋3萬4500元。（JOJ PHOTO攝）
溫貞菱拍《斯卡羅》吃了不少苦頭，看劇時感動猛掉淚，進棚拍攝Loro Piana時尚專題，穿Loro Piana真絲洋裝，13萬3800元，莫卡辛鞋3萬4500元。（JOJ PHOTO攝）

「我大概是太感動了，蛋糕竟掉到地上，沾滿了沙子！」溫貞菱笑說，在眾目睽睽之下失手真得是糗爆，很想找個地洞鑽進去，沒想到法比歐淡定地說：「沒關係，我早知道妳會凸槌！」，隨後又端出另一顆蛋糕，讓她既驚喜又感動，當場飆淚。

《斯卡羅》上映以來佳評如潮，溫貞菱如今回頭看劇，憶起拍戲時的甘苦，百感交集，幾乎是每看必哭，「我要感謝導演讓我挑戰這麼難的角色，很辛苦，但也很過癮！」

溫貞菱受邀進棚拍攝Loro Piana時尚專題，身穿上流社會名媛淑女最愛的Loro Piana秋冬新裝，立刻優雅貴氣上身，與戲中黃乾黑瘦的形象大不相同，能以光鮮亮麗的時尚造型重返時尚，讓溫貞菱忍不住頻頻攬鏡自照，開心不已。

Loro Piana是義大利百年精品，以輕薄保暖的高級上乘Cashmere羊毛著稱，風格簡約時尚、低調內歛，並以優雅出眾的品味贏得仕女的喜愛。

Loro Piana的Sesia尤加利樹綠啞光粒面皮革中型手提包 ，14萬2000元。（Loro Piana提供）
Loro Piana的Sesia尤加利樹綠啞光粒面皮革中型手提包 ，14萬2000元。（Loro Piana提供）

Loro Piana的Eleonora小牛皮和麂皮莫卡辛鞋，3萬4500元。（Loro Piana提供）
Loro Piana的Eleonora小牛皮和麂皮莫卡辛鞋，3萬4500元。（Loro Piana提供）

Loro Piana的My Journey小山羊喀什米爾圓帽，價格店洽。（Loro Piana提供）
Loro Piana的My Journey小山羊喀什米爾圓帽，價格店洽。（Loro Piana提供）

Loro Piana的Carre Galleria Skylight斜紋全真絲方巾，2萬600元。（Loro Piana提供）
Loro Piana的Carre Galleria Skylight斜紋全真絲方巾，2萬600元。（Loro Piana提供）

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