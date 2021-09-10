萊雅專業 絲漾博吸金喚彩系列，居家護理，吸金喚彩髮膜1320元。（萊雅專業提供）

萊雅專業絲漾博吸金喚彩系列，店用療吸金喚彩前導噴霧。（萊雅專業提供）

頂級髮品L’Oréal Professionnel Paris萊雅專業推出獨家專利科技研發Metal Detox絲漾博吸金喚彩系列，解決亞洲人染後髮色不如預期、染後褪黃、斷髮等問題，結合秋冬趨勢燕麥奶髮色與法式手刷染的無痕技法，為染髮圈掀起一股歐美時尚熱潮，最新科技讓變髮時間縮短到1.5小時，符合時下對時間管理的期待，迅速確實達到現代人的美髮目標。

2021秋冬髮色趨勢，因世界變動不安的低糜氛圍而有了全新靈感，能療癒人心的色彩將為全球造型圈湧起一股暖流，萊雅專業更從Pantone的燕麥奶色系中延伸發想三大趨勢色＃可可燕麥奶、＃摩卡燕麥奶、＃杏仁燕麥奶，溫潤色澤中帶有法式絲光的高雅質感，豐富層次感更是造型的百搭選擇，讓解封後的亮相時刻成為目光焦點，為今年秋冬的穿搭再添吸睛焦點。

後疫情時代，安全儼然成為消費體驗最大考量，在疫情下改變新造型，更帶來新氣象，絲漾博吸金喚彩系列，結合法式手刷染技法，除了大幅縮短染髮時間，最快1.5小時即可完成漂染護，提供更安全有效率的服務，同時也能解決亞洲人染髮後呈色不如預期、染後容易褪黃問題。