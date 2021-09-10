艾特優的洗手乳天然起泡且友善環境，在疫情時代廣受歡迎。（正成集團提供）

艾特優在加拿大展開「每賣一個產品就種一棵樹」的環保活動。（正成集團提供）

艾特優「孕媽咪Q彈嫩膚乳霜」早在來台之前就備受媽咪們好評。（正成集團提供）

備受母嬰市場青睞的加拿大天然系保養品牌「艾特優」，成立於2005年，迄今在全球50多個國家販售，受到全球市場喜愛，在許多消費者殷殷期盼下，由代理商正成集團正式引進台灣。

艾特優產品多元，從家庭環境清潔用品到母嬰保養皆備，訴求天然加上愛護環境的理念，受到許多消費者認同，最受歡迎的就是為嬰兒、孕婦等族群設計的專屬保養，像是為準媽媽打造的「孕媽咪Q彈嫩膚乳霜」，摩洛哥堅果油成分加上含延展性高、親膚性佳的甜杏仁油及乳油木果脂，可為孕期肌膚帶來滋養，守護孕期肌膚。

針對寶寶，艾特優特別推出了「無香味嬰兒洗衣精」，產品訴求無香料且不含染料，讓嬌弱的嬰兒也能安心使用，商品通過ECOLOGO認證。

疫情時代，更多人開始注重清潔產品的保養質地跟成分，主打天然的艾特優，自然也受到許多消費者指定愛用，包括手部清潔產品，就推出了西瓜椰子、芒果、白茶葉等多種香味，其成分取之天然，洗手乳還包含了辣木籽萃取，能避免汙染顆粒附著，借助超級葉子的力量解鎖光滑年輕的雙手。

不只產品訴求友善環境，艾特優在2020年4月在加拿大展開「每賣一個產品就種一棵樹」的活動，「樹」立愛護環境的典範，其產品更獲得EWG(Environmental Working Group)、ETA (People for the Ethical Treatment of Animals) 、Ecology等國際認證。

EWG是環保權威組織之一，EWG依人體、環境有害等級為護膚保養品做了評分，因為艾特優使用天然的植物萃取與礦物原料，所以商品皆是最安全的綠色指數。目前品牌產品在「正成購物CSEmart」平台販售，也可以在臉書社群「Attitude Taiwan」了解更多品牌資訊。