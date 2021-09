艾特優的洗手乳天然起泡且友善環境,在疫情時代廣受歡迎。(正成集團提供)

艾特優在加拿大展開「每賣一個產品就種一棵樹」的環保活動。(正成集團提供)

艾特優「孕媽咪Q彈嫩膚乳霜」早在來台之前就備受媽咪們好評。(正成集團提供)

備受母嬰市場青睞的加拿大天然系保養品牌「艾特優」,成立於2005年,迄今在全球50多個國家販售,受到全球市場喜愛,在許多消費者殷殷期盼下,由代理商正成集團正式引進台灣。

艾特優產品多元,從家庭環境清潔用品到母嬰保養皆備,訴求天然加上愛護環境的理念,受到許多消費者認同,最受歡迎的就是為嬰兒、孕婦等族群設計的專屬保養,像是為準媽媽打造的「孕媽咪Q彈嫩膚乳霜」,摩洛哥堅果油成分加上含延展性高、親膚性佳的甜杏仁油及乳油木果脂,可為孕期肌膚帶來滋養,守護孕期肌膚。

針對寶寶,艾特優特別推出了「無香味嬰兒洗衣精」,產品訴求無香料且不含染料,讓嬌弱的嬰兒也能安心使用,商品通過ECOLOGO認證。

疫情時代,更多人開始注重清潔產品的保養質地跟成分,主打天然的艾特優,自然也受到許多消費者指定愛用,包括手部清潔產品,就推出了西瓜椰子、芒果、白茶葉等多種香味,其成分取之天然,洗手乳還包含了辣木籽萃取,能避免汙染顆粒附著,借助超級葉子的力量解鎖光滑年輕的雙手。

不只產品訴求友善環境,艾特優在2020年4月在加拿大展開「每賣一個產品就種一棵樹」的活動,「樹」立愛護環境的典範,其產品更獲得EWG(Environmental Working Group)、ETA (People for the Ethical Treatment of Animals) 、Ecology等國際認證。

EWG是環保權威組織之一,EWG依人體、環境有害等級為護膚保養品做了評分,因為艾特優使用天然的植物萃取與礦物原料,所以商品皆是最安全的綠色指數。目前品牌產品在「正成購物CSEmart」平台販售,也可以在臉書社群「Attitude Taiwan」了解更多品牌資訊。