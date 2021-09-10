ENVIRON艾維容品牌上市記者會肌本保濕系列陳列情境照。（艾維容提供）

心臟外科醫生Dr Des Fernandes跨足保養，他在在英國多家醫院接受培訓與研修後，回到了南非開普敦擔任心臟外科醫生，與Christiaan Barnard教授一起在世界知名的格羅特舒爾醫院擔任醫院心障移植科的醫生，成為世界上第一個心臟移植小組的成員。

1975年，他回到他原先熱愛的整形外科，長達21年，他擔任了世界知名的紅十字兒童醫院負責唇顎裂部門的首席顧問，後來更被東京大學整形外科組的研究團隊成員之一。1979年，他開始在整形與外觀重建領域進行私人執業，1980年代兩名年輕的皮膚癌患者離世讓他決心投入相關研發，意外發現維他命對肌膚具有很大的影響，尤其是維他命A的成分，成為關鍵。1990年創立艾維容護膚品牌後，成為專業級醫美保養品牌。

Environ艾維容的精萃美顏系列提供肌膚關鍵成分維他命A等成分，專為亞洲肌膚設計的肌本保濕系列，還有為肌膚老化做準備的青春彈力系列，受到日本貴婦圈喜愛。