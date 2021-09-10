香緹卡秋季虎豹迷蹤慈善彩妝產品形象圖，眼影盤。（香緹卡提供）

香緹卡秋季虎豹迷蹤慈善彩妝產品形象圖，眼影盤。（香緹卡提供）

頂級美妝香緹卡與印度保育單位蘇揚老虎與花豹保育組織合作，支持其在拉賈斯坦邦的保護工作，推出兩款「慈善保育眼彩盤」虎耀與野豹，將此次合作的保育對象皇家孟加拉虎和印度花豹的美麗身影融入產品包裝。

經典熱賣、歐美女星包裡必備的「花妍香頌唇膏」也推出五款限定顏色，外殼以印度寶萊塢的繽紛寶石色調為靈感，搭配老虎和花豹的古銅毛色，展現大貓誘人又優雅的魅力。

配合新品上市，更推出全台限量10組的虎豹迷蹤慈善彩妝禮盒，讓消費者在支持大花貓的保育計畫，更能享受精緻的頂級彩妝體驗。

對於環境保育不遺餘力的香緹卡以行動支持蘇揚老虎與花豹保育組織的維護計畫合作(SUJÁN Tiger and Leopard Conservation Projects)，幫助他們於拉賈斯坦邦的保育活動，並確保這些野生大花貓的未來。

蘇揚老虎與花豹保育組織創辦人Jaisal Singh 的雙親都是野生動物紀錄片攝影師，從孩提時代就是在叢林與保育區長大的過程，更讓他了解到尊重野生動物的重要性以及保護野生動物棲息地的必要性，因此他在20歲時創立了蘇揚老虎與花豹保育組織，這是印度第一個永續野生動物觀賞露營地，其使命是保存和保護印度的荒野及其多樣化的文化遺產。