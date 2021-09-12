朱軒洋著Lanvin套裝出席新劇《逆局》記者會。（愛奇藝國際站提供）

朱軒洋著Lanvin領結式白襯杉2萬1800元、V領多彩提花織背心3萬600元、黑色直統長褲3萬600元，化身法式質男。（翻攝自IG）

劉子銓以Bally 2021秋冬系列深綠色西裝搭配黑色皮褲，呈現穩重不羈的沈穩穿搭。（翻攝自IG）

劉麥傑以FENDI 刺繡造型針織衫3萬2900元、Vertigo系列長褲2萬4500元、Force 休閒鞋2萬4500，出席微風之夜。（微風提供）

畢書盡出席活動黑綠配，時尚又帥氣，Doublet 綠色連身外套4萬7680元、MARINE SERRE 黑色滿版印花休閒襯衫2萬3680元、1017 ALYX 9SM 透明鍊條與金屬交錯項鍊1萬5180元。(羅永銘攝)

台灣疫情逐漸降溫後，各式實體活動陸續登場，不少影視小鮮肉更穿精品秋冬新裝登場，隔空上演比帥大戰。受到許多時尚品牌寵愛的范少勳，日前以Prada2021秋冬系列的條紋西裝套裝出席兩岸電影展，西裝外套沉穩的海軍藍，將內裡活潑的幾何圖紋背心、內搭中和，正式卻又不失藝人獨有俏皮氣質;本季Prada在服裝的圖案緹花、皮革面料上，運用許多品牌代表的圈絨花呢、尼龍和經典細條紋羊毛呢組合，帶出活潑的氣息。

剛以《天橋上的魔術師》入圍第56屆金鐘男配角獎的朱軒洋，出席新劇《逆局》發表會時一甩劇中菜鳥警察的樣貌，穿上法國時裝品牌Lanvin的領結白襯搭配V領的多彩緹花針織背心、黑直筒褲，白襯黑褲是常見搭配，但因襯衫上的領結而有所變化，至於以米色打底、搭配些許黑色、橘色、橘紅色的緹花設計，則讓整體增添亮點更吸睛，完美掌握法式穿搭擅低調中暗藏小看點的穿搭技巧。

而以《你的孩子不是你的孩子》、《無聲》受矚目的18歲新星劉子銓，則以Bally 2021秋冬系列的深綠色西裝搭配黑色皮褲，展現出穩重不失時尚的穿搭，他利用彩度不高的深苔綠大衣、咖啡色、黑色內裡等暗色系，使稚嫩臉龐看起來更加沈穩內斂，下身則選擇個性十足的皮褲、皮鞋做搭配，具有叛逆、搖滾印象的皮褲則中和上身的內斂，使整體穿搭不但不顯老氣，反而還帶有一點不羈感。同樣選擇深色系的穿搭的還有時尚DJ劉麥傑，日前他以Fendi的黑色針織衫搭配白襯、西裝褲帥氣出席微風之夜，針織衫上的俏皮海馬刺繡、霓虹般的色澤，成為整體亮點，也帶出年輕氣息。

已升格人父的帥爸畢書盡，平時以清新、簡約色系的穿搭為主，但花美男般的外型使其身穿亮色系也不違和，以日前出席活動時由「初衣食午」選品所打造的混搭服裝為例，黑褲搭配MARINE SERRE 黑色滿版印花休閒襯衫，打造全黑Look，但外套則聰明選擇以搶眼的Doublet 綠色連身外套抓眼，同時也與其他出席活動的嘉賓服裝做對比，相較於秀上以滾邊Ｕ型T恤，他利用黑襯打造胸前V領造型，帶出性感氛圍，同時以1017 ALYX 9SM 透明鍊條與金屬交錯項鍊點綴。