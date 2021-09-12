金馬影帝李康生，為INF擔任本次時尚大片的男主角。（INF提供）

新生代演員林暉閔為INF一同主演本季的時尚大片。（INF提供）

本季INF與魔法阿媽聯名，巧妙地運用錯事手法、色塊明暗細節等，將動畫角色運用於服裝中。（INF提供）

INF 本季以「Translate 觀落陰」為題登上紐約時裝周。（INF提供）

甫入圍第56屆金鐘獎的納豆，近期受台灣設計師品牌INF之邀，與金馬影帝李康生、新生代演員林暉閔一同演繹懸疑驚悚的為電影，品牌以以「Translate 觀落陰」為題，取樣台灣地方信仰、本土妖怪等，結合設計師郭瑋的童年回憶與《魔法阿媽》聯名，推出新系列服飾登上本季的紐約時裝周。

在本次為電影中，李康生作為本片男主角，飾演喪子落魄的父親角色，藉著納豆飾演的傳統信仰師父，以觀落陰尋求與愛子見面的機會，卻無法放下過失殺子的肇逃司機（林暉閔飾），圍繞三者間的恩怨，透過陰陽間的轉換，飾演陰間鬼魂的伊林名模王思偉、吳啟弘、蘇家歡、王采嫺等人現身，巧妙地將劇情與時裝融入，讓人不自覺陷入由INF打造的奇幻世界。

台灣7、8年級心中經典動畫《魔法阿媽》，劇中主角豆豆與阿媽的相處，與設計師郭瑋童年回憶不謀而合，阿媽對他的愛由小時候身上掛著各種護身符表現出來，也使得他將與阿媽的回憶與台灣民俗信仰做連結。本季設計靈感源於台灣在地信仰、早期風土民情，設計師將民俗信仰中的等價交換概念，運用於服裝上，大玩2D與3D的視覺錯事，一方面致敬設計師喜愛的裝置藝術家Alexa Meade，同時也以此技巧將魔法阿媽角色運用於印花上，另外也藉此區分影片陰陽間的差別。

本季的電影已於紐約時裝周官網播畢，但台灣的觀眾仍可於10月3日於台北時裝周品牌大秀上，看到完整劇情，同時該系列服飾也將完整露出於觀眾眼前。