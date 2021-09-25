歷經新冠肺炎疫情肆虐之後，時尚圈正努力掙扎著恢復正常，希望一切能步入正軌。PRADA在睽違實體伸展台長達一年半後，在米蘭時裝周和上班同步發表Miuccia Prada與Raf Simons聯手的2022年春夏新作，但仍有深刻認知與體悟，直言「回歸正常」並不合時宜，「時尚再也不能自絕於現實世界之外，經歷過這些（疫情），一切都回不去了」。

PRADA女裝口袋的倒三角形翻袋，處處可見倒三角型LOGO元素。（PRADA提供）

華麗繁複的晚禮服已不復見，取而代之的是簡約實穿的款式，高級訂製服的真絲迷你裙，在背後拖著一條曳地長絲帶，或是短裙搭配拖著長尾巴的正式燕尾服，上身搭配了毛衣、仿舊飛行員皮夾克或是黑白印花的無袖襯衫，衝突元素的混搭，在正式與非正式、華麗與休閒之間游走。

PRADA解構華美繁複的晚禮服，改以短裙背後拖著一條曳地長絲帶取代。（PRADA提供）

Raf Simons說，他要解構傳統奢華繁複的晚禮服，華美漂亮的晚禮服通常不切實際，尤其是在疫情爆發期間，許多晚禮服只能孤獨地掛在壁櫥裡，乏人問津，「我想讓它變得簡單、自在，且更加現代感！」

PRADA短裙搭配燕尾服的燕尾，立刻升級成禮服。（PRADA提供）

PRADA LOGO的倒三角形出現作品當中，腰部束緊的連衣裙背部敞開一個大V，裙子也以深V形開衩、口袋上的倒三角形翻袋、倒三角形的領口等，都讓人聯想到PRADA的倒三角形LOGO。

PRADA絲綢小禮服在領口出現倒三角形的裝飾，聯想到品牌的倒三角形LOGO。（PRADA提供）

PRADA短裙背後加上曳地絲帶、上身搭配仿舊外套，受疫情影響晚禮服沒機會亮相，衣服實穿才是王道。（PRADA提供）

秀上出現的皮包配件以紅色方型包款為主，鞋子則是舒適的低跟鞋，懸臂式的設計讓鞋跟隱形，感覺像是踮著跟鞋走路，顯得腳步更加輕盈輕巧。