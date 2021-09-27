迎戰周慶，各家業者都祭出滿滿誠意，在疫情下，不只實體通路有優惠，品牌自家官網更是優惠加碼，就連百貨業者也佈局電商市場，虛實整合，讓消費者想買就買，已是當今消費之道。
頂級美妝嬌蘭從30日起至10月31日線上旗艦店周慶開跑，全館結帳9折、滿千免運，既有會員享有300元購物金，新註冊會員享200元購物金，現領現折，更針對官網VVIP會員設定限時預購會，搶先購入周慶組合，線上購物也享有產品直送到府服務，10月7日至10月13日雙十黃金週精選商品贈限量好禮，折上折更有吸引力。
嬌蘭表示，周慶最低組合是下殺55折的24K純金光奢華底妝組，以及下殺54折極致毛孔神隱妝前美肌組，在實體跟官網都可以直接買。
日系美妝代理龍頭東方美集團亦佈局電商，頂級美妝Lunasol主打購買任一眼盤就送晶巧金燦眼線液精選色，經典璀璨魅眼組下殺68折起，而頂級保養RMK直接匯集經典商品，「UV防護乳(高效保溼型)」組合，2件8折組備受鐵粉喜愛，而新品「煥膚美肌露(保溼型)L」初登場就搭上周慶話題，直接推出加大容量限定版，「活顏緊緻菁華液」也在周慶期間登場，話題十足。
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