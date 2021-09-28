精品美妝愛馬仕推出秋冬系列脣妝，在色彩上以夜之光芒為靈感，設計出玫瑰、橘紅色調的脣彩，讓夜晚不只有黑，而明亮了起來。
愛馬仕彩妝產品設計師暨鞋履及珠寶部門創意總監 Pierre Hardy 親自操刀設計限量脣膏管身，秋冬限量版Rouge Hermes脣妝系列脣膏管皆可替換蕊芯，在本季限定脣彩上，設計師透過濃黑色、深灰色和棕色組合，展現色彩的跳耀繽紛，在夜晚也難以忽略的光芒，秋冬的愛馬仕彩妝在夜裡也難掩光芒，用充滿寓意加上奢華加持，讓愛馬仕脣膏已然成為最佳配件，隨時帶著走都耀眼。
精品美妝愛馬仕推出秋冬系列脣妝，在色彩上以夜之光芒為靈感，設計出玫瑰、橘紅色調的脣彩，讓夜晚不只有黑，而明亮了起來。
愛馬仕彩妝產品設計師暨鞋履及珠寶部門創意總監 Pierre Hardy 親自操刀設計限量脣膏管身，秋冬限量版Rouge Hermes脣妝系列脣膏管皆可替換蕊芯，在本季限定脣彩上，設計師透過濃黑色、深灰色和棕色組合，展現色彩的跳耀繽紛，在夜晚也難以忽略的光芒，秋冬的愛馬仕彩妝在夜裡也難掩光芒，用充滿寓意加上奢華加持，讓愛馬仕脣膏已然成為最佳配件，隨時帶著走都耀眼。
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