法國最後一任皇后瑪麗安東尼生前留下來的珠寶，近來陸續出現在拍賣會上，繼2018年一件珍珠項鍊以近11億台幣的天價落槌之後，一件瑪麗安東尼皇后的鑽石手環也將於11月9日現身於佳士得（Christie’s）日內瓦珠寶拍賣會，估價在200萬至400萬美元之間，但因有名人加持和肖像畫作佐證，落槌價預計又將創新高。

法國大革命倖存的長公主泰瑞莎（Marie-Therese-Charlotte）肖畫像，可見到她佩戴母親瑪莉安東尼皇后留給她的鑽石手環。（Christie’s提供）

瑪麗安東尼皇后生前喜愛珠寶，尤其無法抗拒鑽石的魅力，1776年她當上皇后的第三年，以25萬里弗的天價買下一對鑽石手鍊，這對鑽石手環是以三排鑽石組成，總共有112顆鑽石，25萬里弗在當時是個巨款，據悉路易十六出資2萬9000里弗支付首付款，其餘則是皇后以她自有珍藏的寶石折抵。

瑪麗安東尼皇后的鑽石手環現身佳士得拍賣會，估價在200萬至400萬美金之間。（Christie’s提供）

法國大革命發生前夕，瑪麗安東尼皇后被囚禁在杜伊勒里宮裡，她將珠寶放在木箱裡，寄交當時奧地利帝國駐布魯塞爾大使的Mercy-Argenteau伯爵，伯爵曾任奧地利帝國駐法大使，深獲皇后的信賴，他收到木箱後一直未開封，直到皇后上了斷頭台的隔年，奧地利弗朗西斯二世才下令開箱清點，並將這批珠寶交給法國大革命唯一倖存的長公主泰瑞莎（Marie-Therese-Charlotte）繼承，這對鑽石手環也在其中，在清點名單中編號為「6」。

這對鑽石耳環不僅列入皇室清點史料當中，一幅泰瑞莎公主的肖像畫作中，也可看到她佩戴這對鑽石手環，足以佐證這對手環的確出自瑪莉安東尼皇后之手。