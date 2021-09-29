公視史詩大戲《斯卡羅》已經完結落幕，但餘韻猶存，後續掀起的討論話題和效應不斷，在戲中飾演「必麒麟」一角的周厚安回想起拍片的點滴，仍是十分難忘，而讓他最得意的是前往恆春出外景時，有先見之明帶了一卡皮箱的調味料。

「那時我迷上印度料理，必須要用很多香料來調味！」周厚安笑說，他的心思比較細膩，習慣「有備無患」，平日出門一定會帶包包，隨身攜帶筆電和運動衣，拍《斯卡羅》時因為要長期住在當地，為了健康減重，儘量自己料理三餐，除了自備電鍋、卡式爐，還準備全套的印度香料和調味料，一打開皮箱裡面裝滿了各式香料瓶罐，被大家取笑「太誇張」。

周厚安分享他與爸爸周華健兩人的互動，感覺父子角色交換，老爸比他更少年。TOD’S T Timeless後背包7萬9800元，TOD’S休閒鞋2萬9100元。（JOJ PHOTO攝）

提起美食，周厚安有如打話匣子，樂於分享他的拿手好菜和烹飪心得，從叉燒、蘿蔔糕、水晶餃等港式料理，到台式的白斬雞、水煎包、餛飩，全都難不倒他，最近幾年他開始挑戰異國美食，高難度的泰式料理、印度料理也很拿手。

周厚安分享他與爸爸周華健兩人的互動，感覺父子角色交換，老爸比他更少年。TOD’S T Timeless後背包7萬9800元，TOD’S休閒鞋2萬9100元。（JOJ PHOTO攝）

近期除了《斯卡羅》，周厚安也參與老爸周華健《少年The Younger Me 》MV的演出，父子難得同台合作，他看到不一樣的父親，也讓父親看到不一樣的自己，「我工作時很認真、很專注，他有嚇到喔！」

周厚安記得拍MV時，他在現場緊張地忙東忙西，老爸周健華倒是一派輕鬆，嘴裡哼唱彼頭四所有的歌，心情很好，還不時搞怪、開玩笑，他得在旁邊不時提醒老爸已經在拍了，別再鬧了，「覺得我們父子倆的角色互換，明明我才是Younger Me，結果他比我還要少年！」

周厚安進棚拍攝TOD’S時尚專題，背著大尺寸的後背包和托特包的模樣十分帥氣，他笑說這正是他平日的裝扮，出門時為了將所有東西都準備齊全，所以包包的尺寸都很大，大包包不僅會讓整體造型更升級，帶點波西米亞風的放浪不羈，且讓他很有安全感。

TOD’S T Timeless皮革斜背包，4萬7400元。（TOD’S提供）

TOD’S T Timeless咖啡色麂皮皮帶，1萬6800元。（TOD’S提供）

TOD’S Kate金屬飾釦樂福鞋，3萬400元。（TOD’S提供）

TOD’S Tabs綠色拼接休閒鞋，2萬3000元。（TOD’S提供）