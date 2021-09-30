台日關係友好，台灣人喜歡去日本旅行，而日本人也喜歡來台觀光，近兩年受到新冠肺炎疫情影響，這股「想旅行」的渴望變得更加強烈。日本鐘表第一品牌精工表（SEIKO）新近推出Seiko Prospex台灣太魯閣限定表，將日本人對太魯閣壯觀美景的遙想思念融入腕表當中，並邀請「台灣蝶王」泳將王冠閎擔任品牌之友，充滿了台灣之愛。

今年才19歲的王冠閎運動生涯不可限量，年紀輕輕就在國際游泳聯盟200公尺蝶式項目，以1分49秒89打破世界青少年紀錄，成為台灣史上第一名世界青少年紀錄保持人，並在今年代表台灣參加東京奧運。如今成為SEIKO代言人，老爸最開心，他笑說，爸爸是腕表藏家，以前小時候他常偷戴爸爸的表，如今成為SEIKO代言人，變成老爸和哥哥經常來向他借SEIKO表來戴。

SEIKO推出Seiko Prospex台灣太魯閣峽谷限定腕表，限量500只，2萬1500元。（SEIKO提供）

SEIKO推出Seiko Prospex台灣太魯閣峽谷限定腕表，限量500只，2萬1500元。（SEIKO提供）

全新登場的SEIKO Prospex台灣限定表款，設計靈感源花蓮太魯閣的大理石峽谷奇景，仿石頭色表盤上象徵性格紋，展現如太魯閣峽谷大理石的石紋與地質特性，在霧黑色表殼的襯托之下，更添壁立千仞的氣勢；金色的秒針則代表在陽光下閃閃發亮的立霧溪，機械表秒針平穩滑順的流動、輕巧飛掠過大理石般的表盤，就像是飛濺在峽谷間千年不絕奔流向海的立霧溪水；四點鐘的金色表冠則代表立霧溪的源頭，既是動力的來源，也用於調校時間日期，代表歷經千萬年打造太魯閣美景的大自然神秘力量，別具象徵意義。

SEIKO與PADI潛水組織合作推出Seiko Prospex X PADI環保聯名表，2萬500元。（SEIKO提供）