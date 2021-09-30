因疫情延後上映長達一年的007電影《007生死交戰》，終於在疫情趨緩後全球同步上映，擔任官方贊助商的歐米茄（OMEGA）腕表、蕭邦（CHOPARD）珠寶也同步亮相，在競爭激烈的時尚戰場上脫穎而出，呼應片名，別具意義。

丹尼爾克雷格在電影《007生死交戰》中佩戴OMEGA腕表，為拯救世界分秒必爭。（OEMGA提供）

OMEGA很早就贊助007電影，這已是007第九度在電影中佩戴OMEGA腕表，可見007忠誠的程度，由於這也是男主角丹尼爾克雷格（Daniel Crag）最後一次飾演007，因此特別受到矚目，他在片中佩戴OMEGA超霸潛水300米007限定款腕表，採用頂級的2級鈦金屬打造表殼與表鍊，不僅輕盈且耐用，加上優雅復古的設計元素，是陪伴龐德拯救世界的最佳配件。

歐米茄海馬潛水300米007限定版腕表，鈦金屬表殼搭鈦金屬表鍊，30萬1000元。（OMEGA提供）

龐德女郎在片中則佩戴蕭邦珠寶，其中安娜德哈瑪斯（Ana de Armas）佩戴蕭邦Green Carpet系列耳環、手環和項鍊，鑽石重達140克拉，奢華指數破表，蕭邦更為007電影設計Happy Hearts-Golden Hearts聯名珠寶，以經典Happy Hearts珠寶融入007電影的黃金元素，因為黃金最能代表007電影，如《黃金眼》、《金手指》、《金鎗人》等片名都出現黃金。

日前倫敦電影首映會上，龐德女郎蕾雅瑟杜（Lea Seydoux）和安娜德哈瑪斯身穿LV禮服搭配蕭邦珠寶走紅毯，有了鑽石珠寶襯托，更添熠熠星光。

龐德女郎安娜德哈瑪斯在電影中佩戴蕭邦珠寶，鑽石總重約140克拉，奢華破表。（CHOPARD提供）

龐德女郎安娜德哈瑪斯在電影中佩戴蕭邦珠寶，鑽石總重約140克拉，奢華破表。（CHOPARD提供）

龐德女郎安娜德哈瑪斯佩戴蕭邦珠寶出席《007生死交戰》倫敦首映會。（CHOPARD提供）

龐德女郎蕾雅瑟杜佩戴蕭邦珠寶出席《007生死交戰》倫敦首映會。（CHOPARD提供）

蕭邦與007電影聯名的Happy Hearts-Golden Hearts珠寶項鍊，10萬1000元。（CHOPARD提供）