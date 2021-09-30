春麵樂隊身穿BOB Jian的作品登台演出，十分亮眼。（臺北市商業處提供）

台北市副市長黃珊珊身穿109年金獎設計師夏筱琴打造的獨特西裝， 與設計師本人合照。（粘耿豪攝）

2021台北好時尚金獎得主設計師林慧慈，以過去於英國留學時的回憶為題，創作出「憶想」系列作品。（臺北市商業處提供）

2021台北好時尚銀獎設計師湯俊翔，以寒武紀大爆發、資訊爆炸為題，創作的「寒武熠戰」作品。（臺北市商業處提供）

2021台北好時尚TOP時裝設計大賞決賽九位入圍設計師們與台北副市長黃珊珊、模特們合照。（粘耿豪攝）

楊家凰以「蜻伶」拿下2021台北好時尚TOP時裝設計大賞佳作。（臺北市商業處提供）

洪紹愷「空隙」拿下2021台北好時尚TOP時裝設計大賞佳作。（臺北市商業處提供）

疫情趨緩時尚活動復甦，台北時尚年度大事，2021「台北好時尚」TOP時裝設計大賞決賽也於昨（30）日登場，今年以「My Era」為題，期盼設計師透過服裝包裝自己的故事，表達各自心中與眾不同的時代意義。現場台北市副市長黃珊珊身穿去年金獎得主夏筱琴的作品力挺，也邀請到金曲32最佳客語專輯獎的「春麵樂隊」，身穿106年金獎的設計師簡國彥BOB Jian的作品登台，話題性十足。

「台北好時尚」系列活動已來到第九年，至今已發掘出108位時裝界明日之星，更有十多位設計師周裕穎、吳日云、汪俐伶、謝宇農、李維錚等人跨足國際，被世界看見;回顧近年台灣時裝設計師們的作品，時尚CEO溫筱鴻老師表示，台灣設計師們近年的蛻變是大家有目共睹，「台北好時尚作為設計師切磋、交流的平台，除希望成為培育設計師的搖籃，也希望能夠幫助他們被更多人看見。」

本屆時裝大賽共有侯永笙、洪紹愷、黃伃婕、楊佳凰、葉佳靜、葉昱賢、謝佳翰、林慧慈、湯俊翔等九位設計師入圍， 其中林慧慈則以作品「憶想」獲得金獎殊榮，她將過去英國求學時拍攝的照片由電腦轉印，自行開版絹印將之運用於牛仔、格紋布料中，呈現出具有英式搖滾率性氛圍的作品，首度參賽便奪得金獎的她表示：「剛在台上超抖的，沒有想過會得獎。」

本屆銀獎則由湯俊翔以作品「寒武熠戰」獲得，他以過去寒武紀大爆發結合現代社會的資訊爆炸為題，服裝印花結合過去的遺跡、象徵資訊時代的格式化印花等呈現，並以軍裝的版型象徵著這兩個對時代具有深刻意義的戰役，冷門的題材讓他靦腆笑說「有點中二」不過充滿細節的設計，讓評審印象深刻。