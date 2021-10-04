Gucci華麗梔子花淡香精100ml，4800元。（Gucci提供）

Gucci華麗梔子花淡香精7.4ml，1250元。（Gucci提供）

精品香氛Gucci找來歌手Miley Cyrus演繹新品華麗梔子花淡香精，在Gucci夢遊仙境中透過Miley Cyrus詮釋花香，適逢品牌100周年，瓶身也由創意總監Alessandro Michele重新打造，以粉釉色和專屬 Flora 梔子花圖騰登場，奢華文青風打動品牌消費者。

Gucci創意總監Alessandro Michele認為，香水象徵花朵與探索，不同的香氣帶來不同的感受，梔子花則擁有出眾、感性和熱情的氣味，在香氛世界中，他為Miley Cyrus打造一個超現實的新世界，Miley Cyrus的搖滾精神與她周圍的繁花形成對比。

Miley Cyrus跟Gucci社群上也都有著Miley Cyrus以搖滾精神詮釋香氛的影像畫面，創意總監Alessandro Michele表示，「誰說搖滾人不能生活在鮮花和鮮花的世界裡？」他總能為Gucci產品帶來話題跟驚喜，賦予產品新生命。

Gucci華麗梔子花快閃櫃從即日起至11日在中友百貨2樓登場，15日至11月22日在SOGO復興館 B2。