台灣男性保養品牌HODRMEN男研堂2015年推出男性專用高濃度胺基酸洗面乳，短短3年銷售已超過24座101高度。不只在電商表現上成績亮眼，線下門市坐落在指標百貨公司新光三越A11三樓、武昌誠品門市三樓、高雄總公司，更首度找來林敬倫擔綱代言，坐擁水陸雙證照的他，在全明星運動會創下好成績。
台灣炎熱天氣高溫，喜愛騎車、戶外運動的林敬倫，也曾因為常在外曬太陽、室內吹冷氣造成臉蛋容易出油的窘況，所以挑選洗面乳更加謹慎，在體驗過男研堂洗面乳後，他表示，洗完感覺很清爽，不會有黏膩感非常舒服。
台灣男性保養品牌HODRMEN男研堂2015年推出男性專用高濃度胺基酸洗面乳，短短3年銷售已超過24座101高度。不只在電商表現上成績亮眼，線下門市坐落在指標百貨公司新光三越A11三樓、武昌誠品門市三樓、高雄總公司，更首度找來林敬倫擔綱代言，坐擁水陸雙證照的他，在全明星運動會創下好成績。
台灣炎熱天氣高溫，喜愛騎車、戶外運動的林敬倫，也曾因為常在外曬太陽、室內吹冷氣造成臉蛋容易出油的窘況，所以挑選洗面乳更加謹慎，在體驗過男研堂洗面乳後，他表示，洗完感覺很清爽，不會有黏膩感非常舒服。
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