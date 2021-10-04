由金馬新人獎柯震東與金馬影帝李康生攜手演出的電影《鱷魚》即將在本周末上映，一個是新生代小鮮肉，一個是影縱橫壇近30年的影帝級大哥，雙金對決，別有看頭，其中一場柯震東緊咬李康生鼻子的戲，完美詮釋將鱷魚緊咬獵物不放的特性，也讓人聯想到《那些年，我們一起追的女孩》中，柯震東飛撲狂吻全聯先生的經典畫面。

柯震東笑說，這兩種經驗都讓他很難忘，咬李康生的鼻子要抓點力道，深怕咬傷大哥，另外還有身高差要克服，必須叉開八字腿才能精準咬住對方的鼻子，「不過吻全聯先生這場戲難度真的很高，畢竟是第一次演戲，而且要吻男人，完全沒有經驗啊！」

李康生則說，這場戲拍了四、五次，他也被咬了四五回，還咬出齒痕出來，但仍稱讚柯震東咬的力道剛剛好，沒有流血，「是深情的一咬！」

李康生哀怨說，他剛出道時也曾是個小鮮肉，如今在新戲中飾演洗白的黑道大哥，落差很大，但他自覺心態調適得很好。唯一讓他有些失落感慨的是下了戲後，他因天氣太氣累癱休息，柯震東卻還能在大熱天在籃球場揮汗打球，讓他十分羨慕，「現實中年紀落差的衝擊感，其實更強大！」

李康生和柯震東一對大小鮮肉為宣傳新片《鱷魚》接受本報邀請進棚拍攝三宅一生（ISSEY MIYAKE）時尚專題，兩人穿上黑與灰白對比色的HOMME PLISSE ISSEY MIYAKE男裝入鏡，畫面充滿了和諧感，與片中兩人對崢衝突的情境大不相同，也充分詮釋三宅一生橫跨世代的經典時尚，

HOMME PLISSE ISSEY MIYAKE誕生於2013年，採用三宅一生「褶皺」科技研發的原始材料和技術，強調輕便舒適，不論是任何年齡、身材高矮胖瘦都可以穿，加上褶皺的特色不必整燙，可隨意揉捏塞進行李箱和衣櫃不會變型走樣，還可自由組合混搭表達自己的個性，讓男士們一穿就愛上。

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