喬治傑生（Georg Jensen）過往有不少經典珠寶作品，售完就不再製造，讓人有緣慳一面之憾。近日為迎接百貨周年慶檔期，特別情商總部再版推出限量復刻訂製珠寶，並選用充滿秋季色調的寶石，重新演繹喬治傑生大師的原創設計，機會難得，錯過不再。

喬治傑生編號646月光花語MOONLIGHT BLOSSOM限量訂製方鈉石藍月光石鍊墜，2萬元。（Georg Jensen提供）

全系列復古作品包括項鍊、胸針等，其中以藍色系的方鈉石、藍月光石珠寶作品最為經典，硫化處理的仿舊純銀、復古的設計、精緻的細節，都是值得珍藏傳世的作品。