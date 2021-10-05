錯過不再 喬治傑生復刻珠寶 16:452021/10/05 中時 陶福媛 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 喬治傑生（Georg Jensen）過往有不少經典珠寶作品，售完就不再製造，讓人有緣慳一面之憾。（Georg Jensen提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 喬治傑生（Georg Jensen）過往有不少經典珠寶作品，售完就不再製造，讓人有緣慳一面之憾。近日為迎接百貨周年慶檔期，特別情商總部再版推出限量復刻訂製珠寶，並選用充滿秋季色調的寶石，重新演繹喬治傑生大師的原創設計，機會難得，錯過不再。 喬治傑生編號646月光花語MOONLIGHT BLOSSOM限量訂製方鈉石藍月光石鍊墜，2萬元。（Georg Jensen提供） 全系列復古作品包括項鍊、胸針等，其中以藍色系的方鈉石、藍月光石珠寶作品最為經典，硫化處理的仿舊純銀、復古的設計、精緻的細節，都是值得珍藏傳世的作品。 擦身視后吐心聲 孫可芳有點傷心 2021台中國際動畫影展力推各國影展強片 預售成績亮眼《群島》亞洲首映 融合實拍影像與抽象畫意 #喬治傑生 #錯過 #復刻 #經典 #珠寶作品 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 莫文蔚結婚10週年 一句話公開放閃初戀老公 16:542021/10/04 娛樂 幼童腎移植難度高 錯過黃金期引發血栓機率大於50％ 13:082021/10/05 健康 擺脫金鐘摃龜王變評審！溫昇豪送未來入圍者這句話 19:132021/10/04 娛樂 溫昇豪談金鐘得失心別太重 04:102021/10/05 娛樂新聞 隋棠不愧是名模 道具椅突壞掉她專業反應全被拍 12:022021/10/05 娛樂 霜降時節好滋味 來吃Juicy大白柚！ 10:412021/10/05 財經 許傑輝自嘲15槓 鍾欣凌封后謝神明 04:102021/10/04 娛樂新聞 娛樂A咖》許冠英演活《殭屍先生》後拒與林正英合作 心臟病猝逝師徒同日亡 07:002021/10/04 娛樂 金鐘摃龜隔日《洞裡的月亮》開鏡 孫可芳吐心情「有點傷心」 12:462021/10/04 娛樂 溫妮宅家報喜 與阿達生疫情寶寶 04:102021/10/04 娛樂新聞 周曉涵《必勝大丈夫》扮女警 自曝跑不快還有點傻呆 12:352021/10/05 娛樂 時尚熱門新聞 雞胸嫩度媲美舒肥等級！好市多必買生鮮TOP3 - 風格 - 樂時尚 女生們都在囤貨！好市多這款棉條、衛生棉CP值最高 - 時尚 婊子分為9種！網公認殺傷力最大是「農夫山泉婊」 - 時尚 伴侶很「性福」！情慾最強的4大星座女 - 時尚 看起來不合適 其實特別配的四對星座 - 時尚 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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