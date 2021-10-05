梵克雅寶2021年度限量薔薇輝石Alhambra吊墜奢華登場 16:332021/10/05 中時 陶福媛 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 梵克雅寶2021年度限量薔薇輝石Alhambra吊墜。（Van Cleef & Arpels提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 對喜愛梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）的粉絲來說，每年定期登場的限量版Vintage Alhambra吊墜，向來是鎖定蒐藏的目標，今年2021年限定吊墜選用粉紅浪漫的薔薇輝石為主石，幸運四葉圖騰的經典輪廓，外圈以玫瑰金勾勒，金色與粉紅和諧輝映，更添奢華。 梵克寶2021年限量版Vintage Alhambra吊墜，薔薇輝石，11萬1000元。（Van Cleef & Arpels提供） 粉紅色的薔薇輝石有淡棕色內含物和白色晶體，每顆紋路都不一樣，加上吊墜背面可鐫刻文字，讓限量版吊墜成為獨一無二的個人性珠寶。 今年年度限量薔薇輝石Alhambra限量吊墜，可提供背面鐫刻服務。（Van Cleef & Arpels提供） 遠銀卡綁五倍券 刷5,000元放大回饋 梵克雅寶SOGO復興店慶開幕 奇幻花園有貓咪、蝴蝶和幸運草 #吊墜 #薔薇 #輝石 #梵克雅寶 #Alhambra 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 梵克雅寶童趣花園迎賓 04:102021/09/29 時尚消費 星巴克控侵權！大S夫旅館推「月光寶盒」汪小菲挨告判決出爐 15:162021/09/24 社會 五倍券助攻 14檔法人抬轎 04:102021/09/21 財經要聞 超越1甲子的世代技藝 3大木匠師北港特展 16:542021/09/20 寶島 新北百貨周年慶預購會買氣旺 白金保養品拉抬業績 05:502021/10/01 生活 紐約大都會慈善晚宴 珠寶添氣場 19:522021/09/14 生活 研究男人長鬍鬚是為防拳頭 獲2021搞笑諾貝爾獎 15:142021/09/10 國際 《召喚圖板》X《在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼》第三季全新聯名啟動 15:542021/09/22 科技 《觀光股》華園擬轉讓六合館執照 11月1日股臨會 08:042021/09/14 財經 踩出「騎跡」7縣市聯合行銷20條自行車路線 彰化推3鐵馬道 16:052021/09/15 生活 雲林大木匠師展 國寶解說超吸睛 04:102021/09/21 地方新聞 時尚熱門新聞 雞胸嫩度媲美舒肥等級！好市多必買生鮮TOP3 - 風格 - 樂時尚 女生們都在囤貨！好市多這款棉條、衛生棉CP值最高 - 時尚 婊子分為9種！網公認殺傷力最大是「農夫山泉婊」 - 時尚 伴侶很「性福」！情慾最強的4大星座女 - 時尚 看起來不合適 其實特別配的四對星座 - 時尚 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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