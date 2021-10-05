對喜愛梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）的粉絲來說，每年定期登場的限量版Vintage Alhambra吊墜，向來是鎖定蒐藏的目標，今年2021年限定吊墜選用粉紅浪漫的薔薇輝石為主石，幸運四葉圖騰的經典輪廓，外圈以玫瑰金勾勒，金色與粉紅和諧輝映，更添奢華。

梵克寶2021年限量版Vintage Alhambra吊墜，薔薇輝石，11萬1000元。（Van Cleef & Arpels提供）

粉紅色的薔薇輝石有淡棕色內含物和白色晶體，每顆紋路都不一樣，加上吊墜背面可鐫刻文字，讓限量版吊墜成為獨一無二的個人性珠寶。