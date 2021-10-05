在今年東京奧運上拿下空手道銅牌的文姿云，有著「空手道小清新」的美譽，外型秀麗文雅的她，在比賽場上卻是爆發力十足，散發迷人的神采。近日她接丹麥珠寶PANDORA邀請進棚拍攝一系列形象照，完美詮釋Pandora Moments星空珠寶「For Every Shining Star」的主題，猶如天際綻放光芒的熠熠明星。

空手道奧運銅牌得主文姿云佩戴Pandora Moments星空珠寶，一圓摘星夢。（PANDORA提供）

站上奧運場上的每一位選手，無不歷經多少次的挫折與失敗，付出比別人更多的努力與血汗，而要能出類拔萃拿下獎牌，背後所要承受的身心壓力更是無法想像，文姿云就坦承自己也曾歷經過無數低潮，但她會將挫折化為前進的力量。

空手道奧運銅牌得主文姿云佩戴Pandora Moments星空珠寶，一圓摘星夢。（PANDORA提供）

「經過低潮之後，我才知道，原來我是這樣喜歡空手道！」文姿云說，場下的她是沒什麼自信的女生，但在空手道的世界裡，自己就像是一個摘星的太空人，一心一意追逐夢想，「夢想不怕失敗，只怕再也沒機會替自己勇敢一次。」

在今年東京奧運上拿下空手道銅牌的文姿云，有著「空手道小清新」的美譽。（PANDORA提供）

文姿云很早就與PANDORA結緣，以前經常出國比賽，路經PANDORA的店都會進去逛逛，但沒時間買，直到有次跟男友一起出國，在機場時男友買了PANDORA手鍊給她，鍊上串著地球、護照和飛機，紀念兩人出遊的快樂時刻，戴著它，感覺就像擁有全世界，也擁有兩人的歡樂時光，這條手鍊也成為她出國必戴的飾品。

平日都穿運動服的文姿云，為了拍攝PANDORA形象照首度踏入時尚圈，換上華服，換上了新造型，讓她看到不一樣的自己，她笑說：「跟平常不太一樣的妝髮、服裝、首飾，讓我覺得，原來我這樣搭可以很美，原來我可以有不一樣的樣子！」

文姿云佩戴Pandora Moments星空系列珠寶，設計靈感源自夜空和閃爍繁星，以繁星代表希望、夢想和無盡的可能，就像奪下東奧空手道銅牌，一圓摘星的夢想，「這讓我很有共鳴，真的很喜歡藏在PANDORA美麗後面的意涵。」

PANDORA星光閃爍吊飾，2880元。（PANDORA提供）

PANDORA新月繁星串飾，2480元。（PANDORA提供）

PANDORA密鑲寶石璀璨星形短項鍊，3280元。（PANDORA提供）

PANDORA摘星太空人吊飾，2480元。（PANDORA提供）

PANDORA銀河星夢樹吊飾，2480元。（PANDORA提供）