雅詩蘭黛集團伊芙琳蘭黛女士 （雅詩蘭黛集團提供）

2021粉紅絲帶限量公益義賣組合 （雅詩蘭黛集團提供）

雅詩蘭黛集團Evelyn H. Lauder女士在1992年發起粉紅絲帶乳癌防治宣導活動，以打造一個沒有乳癌的世界為願景，成為全球乳癌意識領導之聲。

乳癌是全世界女性最常見的癌症，每15秒就有一位女性確診，台灣雅詩蘭黛集團為持續推廣乳癌防治觀念，每年都與不同的單位合作募款或宣導，在今年的「十月乳癌防治月」特與新銳陶藝空間ROUND ROUND跨界合作，結合乳癌防治資訊與手作陶藝體驗，打造「粉紅慈善陶藝體驗課程」，提醒大家定期自我檢測的重要性，也希望藉此提升大眾對乳癌的認識與防治意識。即日起至10月31日止，消費者凡至ROUND ROUND參加「粉紅慈善陶藝體驗課程」，ROUND ROUND將捐贈10％盈收，以實際行動倡議，關懷所有女性。

粉紅絲帶公益活動長期合作夥伴台灣癌症臨床研究發展基金會董事長陳博明、時尚企業家馮亞敏、喜事集團營運長宋安、婚紗教母林莉及女星朱俐靜於5日齊聚一堂，為今年的粉紅絲帶公益募款活動挹注力量，齊聲呼籲全民共同關注乳癌防治健康議題。