美少女邵雨薇日前歡度生日，在臉書IG揭露「已經32歲了」、「真的不是在開玩笑，長大了啦！」，對比她自拍洋溢青春少女氣息的美照，實在讓人不敢置信，她笑說：「我不僅32歲了，而且已經在演媽媽了！」

即將在11月中旬登場的新戲《2049－完美預測》中，邵雨薇飾演慘遭丈夫家暴、不顧一切保護兒子的慈母，這也是邵雨薇從影以來第一次演媽媽，與近兩年的電影作品《陪你很久很久》、《樓下的房客》中飾演清純高校女生、女大生，角色截然不同。

邵雨薇勇於挑戰新角色，演技更上一層樓，佩戴MIKIMOTO珍珠秋冬新品，詮釋年輕時尚的珍珠新風貌，展現萬種風情。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Bottega Veneta）

問她是否會覺得不適應？她大笑說，她入行已經十幾年了，不能一直演少女，她想挑戰自己，嘗試不同的角色，甚至還接演了舞台劇磨演技，「我調適得很好，以我的年紀，的確可以當媽了啊！」說完，邵雨薇俏皮地撥了一下頭髮，「不過我這個樣子，要我回去演高中生也OK喔！」

為了演出媽媽的角色，邵雨薇事前做了不少功課，趁著好朋友剛生產完在家做月子，自告奮勇住朋友家當保母，小BABY哭了，得猜想他是餓了？尿布溼了？還是消化不良肚子痛？有時猜了半天BABY還是哭，真得讓她相當無助，從中體會到母親養育兒女驚慌失措的心情。

拍戲時與戲中10個月大的兒子相處，則讓她母愛大噴發，為了培養感情，邵雨薇與戲中的兒子整天膩在一起，餵飯、哄他入睡，雖然孩子還不太會說話，但已經會認人，看到邵雨薇會笑、會討抱抱，讓她很感動。如今雖已下了戲，但偶爾還是會想念，不時會追蹤小孩媽媽的臉書，看看「兒子」的近況。

為了宣傳新戲《2049－完美預測》後，邵雨薇接受本報邀請進棚拍攝MIKIMOTO時尚專題，由於MIKIMOTO養殖珍珠的過程，就像是母親含辛茹苦孕育懷胎、呵護養育子女長大成人一般，因此別具意義，在珍珠的襯托之下，邵雨薇舉手投足流露名媛千金的優雅氣息，氣質更加分。

MIKIMOTO Dancing Lines系列雙色金南洋珍珠鑽戒，珍珠約12至12.49mm，約25萬元。（MIKIMOTO提供）

MIKIMOTO近年將珍珠融入時尚元素，如緞帶、愛心、不規則線條等，風格俏麗，既優雅又浪漫，呈現珍珠珠寶的多元樣貌，尤其是與設計師川久保玲COMME des GARCONS合作聯名系列，賦予珍珠龐克搖滾、叛逆不羈的時尚風貌，不僅更加年輕時尚，且深受男士的喜愛。

MIKIMOTO Day and Night系列南洋珠耳環，珍珠約12至12.49mm，約32萬8000元。（MIKIMOTO提供）

MIKIMOTO Jeux de Rubans系列珍珠串鍊，珍珠約7mm，約29萬7000元。（MIKIMOTO提供）

MIKIMOTO鑽石流蘇珍珠耳環，珍珠約7.75mm，約7萬8600元。（MIKIMOTO提供）