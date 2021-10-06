SWATCH昨日發表復刻1984年的復古新表款，邀請深受年輕歌迷喜愛的茄子蛋出席，會前得知《愛情妳比我想的閣較偉大》（電影《當男人戀愛時》主題曲）入圍金馬獎，三人喜不自勝，但仍按耐興奮的心情口徑一致表示「入圍就很開心」，現場三人輪流揮毫向SWATCH復古腕表致敬，現場妙趣橫生、笑聲不斷。

SWATCH創立於1983年，以創新和前衛的設計贏得X世代年輕人的喜愛，隔年1984年就創下銷售100萬只的銷售成績，為此SWACH復刻五款當年最受歡迎的表款，茄子蛋搶先佩戴新表，並當眾揮毫書寫中英文字體，既前衛又復古，詮釋SWATCH創新與勇於挑戰的精神，但特別聲明：「1984年，我們三人都還沒出生呢！」，強調三人很年輕。

不過一提到SWATCH，三人都有難忘的記憶，主唱阿斌說，小時候好友生日，大夥兒合資送生日禮物都會挑選SWATCH表，是絕不會出錯的選擇；吉他手阿任則分享小時候媽媽送給他的第一支手表，就是SWATCH，因此特別有感情。

全新登場的SWATCH 1984復刻表共有五種款式，表殼採用創新環保的「生物陶瓷」（BIOCERAMIC）材質，是以陶瓷與蓖麻籽萃取出的有機成分相混和，不僅質輕、有質感，且更加耐用，其中一款黃色競速腕表，復刻自SWATCH當年為慶祝破百萬只銷售成績打造高達162米的巨型腕表，特別有紀念價值。

1984年SWATCH打造高達162米的巨型腕表，掛在法蘭克福德國商業銀行總部外牆，打破金氏世界紀錄。（SWATCH提供）

此外SWATCH也推出一套1984復刻系列曼菲斯套表，以曼菲斯風格打造的套裝組合，內含兩只BIOCERAMIC系列腕表，一是灰色曼菲斯復刻腕表，一是白色曼菲斯復刻腕表，藉此向80年代的流行文化和藝術風格致敬。

SWATCH復刻版黃色競速YEL RACE表，復刻自1984年打破金氏紀錄高達162公尺巨型腕表，2500元。（SWATCH提供）

SWATCH復刻版灰色曼菲斯腕表，表殼和表扣以生物陶瓷製成，表帶採用生物材質，2850元。（SWATCH提供）

SWATCH復刻版黑色腕表，2850元。（SWATCH提供）

SWATCH復刻版白色曼菲斯腕表，2500元。（SWATCH提供）