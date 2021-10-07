ALBION Elegance極緻歡顏5D蜜粉餅精巧盒裝版(8.8g)，3300元。（ALBION提供）

使用五倍券不論金額，消費正貨滿 4500元，加贈賦白彈力活化液 30ml、賦白抗引力掃黑精華8ml。（ALBION提供）

頂級美妝ALBION全新推出Elegance極緻歡顏5D蜜粉餅全新02＆03號色、Elegance一見傾心誘色唇蜜、妃思雅美肌之源潔顏舒芙蕾，從底妝、彩妝、到潔顏一應俱全，更從8日起推出5倍券加碼活動，買越多送越多，全面振興顏值。

每日脫戴口罩，最怕辛苦畫好的底妝變暗沉斑駁，其實只要於定妝時使用Elegance極緻歡顏5D蜜粉餅，就能長時間維持高質感絲綢透亮肌。「極緻歡顏5D蜜粉餅」以日本「匠人」精神，細心雕琢每塊粉餅，帶來透明感還有頂級精緻、優雅肌膚觸感。

口罩底妝中運用的02及03號色，微霧面的妝感，展現乾淨透明感，更能讓口罩內的底妝全日清爽不黏膩，特別是02號色能自然修飾頻繁脫戴口罩帶來的皮膚暗沉及偏黃現象，03號色則能修飾因戴口罩更容易出現的泛紅。

「極緻歡顏5D 蜜粉餅用法」，以「畫半圓」順時針方向輕滑粉撲，使蜜粉的5個顏色能夠均勻混合於粉撲上，再輕拍於兩頰，再延伸至全臉，以輕柔按壓方式上妝，完美修飾肌膚紋理及毛孔、有效控油保濕，提升透明感，最後利用粉撲上的剩餘蜜粉，以旋轉手勢再由下巴輕拍延伸至全臉定妝。

8日起至12月31日，使用5倍券消費不限金額不含化妝棉工具類產品，即贈價值1005元的健康化妝水12ml x2，消費正貨滿4500元再加贈賦白彈力活化液30ml、賦白抗引力掃黑精華8ml，周慶專櫃不適用此活動，詳情可洽品牌官網或各櫃點。