以東方美學打造的Silzence東裝，2022春夏系列以「塵事」為題登上臺北時裝週，相較於過去以正裝為主、休閒服裝為輔的模式，本季增加居家服的比例，設計師陳俊良表示，「不確定這波疫情會蔓延多久，之後也會朝著居家潮服去做，最快明年就能看到東裝的潮服。」

伊林娛樂近期新加入的成員陳邦鋆Andie，在新加坡長大的他，非常喜歡能夠兼具東方色彩與時尚的服裝，首次參與時裝週的他，近期他以品牌的灰色系中山領襯衫搭配深灰色寬褲，出席Silzence東裝春夏系列發表，他補充說到這件服裝的小巧思「其實（這件衣服）是五件衣服縫在一起，但穿起來輕薄自在，又非常有氣勢。」本次大秀以金色為主色調，其中他最喜歡的便是壓軸出場的金色正裝。

本季Silzence東裝減少正裝比例。（臺北裝週提供）

該套服裝是由台灣紡織廠商以24K黃金金絲織成，材質嬌貴，質料輕薄又金光閃閃，因此可以做出如同書頁般的襯衫領口，設計師透露光是成本就要十多萬元，另外這套服裝搭配的織帶，是品牌設計師已故好友送給他的最後一個禮物，故以此套服裝向他致敬。

新加坡男星陳邦鋆Andie，以灰色系套裝搭配銀色飾品，展現時尚又大器的氣質。（伊林娛樂提供）

該系列服裝以金色作為主軸，象徵著1930年的黃金美好時代，期望藉服裝期盼疫情快點過去，回歸過往的美好生活，以金色面料佐以緹花、刺繡、略針等紋理，與秀場播映地全景動畫相互呼應，更佐以暖心字句，設計師表示本系列是以服裝包裹的散文詩，希望觀者能夠不要理會外面的紛紛擾擾，感受大地沙色間的對話。

壓軸出場的金色正裝，以金絲打造，搭配服裝的織帶也富有故事性。（臺北裝週提供）