以暗黑色系、針織聞名的台灣時裝設計師潘怡良，其創立的品牌GIOIA PAN2022春夏系列與藝人小馬倪子鈞合作，除登上東京時裝週外，近期於台北也舉行實體秀，談到此次合作設計師潘怡良表示：「其實這次的合作是很偶然的，我一開始（甚至）不知道他（小馬）會畫畫。」而小馬也同樣對此次合作邀約感到驚喜，他說「怡良的創作是很酷的，我的畫比較童趣，所以我也很好奇最後會有什麼樣的成果。」

伊林名模王思偉演繹GIOIA PAN潘怡良2022春夏系列。（臺北時裝週提供）

此次品牌延續優雅風格，加入小馬畫作中的繽紛色彩撞色，呈現出別緻的線條結構，設計師表示：「我覺得疫情都讓大家很壓抑，我這次的出發點是希望帶給大家快樂。」也正與小馬畫作強調「回到最單純的美好」的理念相輔相成，故本季也加入70 – 80年代復古奢華、多元文化素材，增添豐富度之餘，也帶著觀者回到設計師認為最美好的年代當中。

伊林話題模特李制益演繹GIOIA PAN潘怡良2022春夏系列。（臺北時裝週提供）

本季以「織竹」為題，一方面與「知足」有諧音，希望大家能在煩悶的疫情生活下，靜心品味感知幸福，另一方面也點出本次秀上也運用設計師主理的「泰在地、雅時尚」品牌共創工作坊學員成果，結合泰雅文化於街頭時尚當中，演繹出新世代的原民時尚。在飾品方面，則與長期合作的Getmii仕飾人團隊共同演繹，由公司旗下三位設計師Keely、曾翊捷、高曉婷等人，運用70-80年代代表色金色，融入幾何、極簡風格，部分使用天然珍珠呈現復古白色，融入服裝成為畫龍點睛的角色。

伊林話題模特廖彥龍演繹GIOIA PAN潘怡良2022春夏系列。（臺北時裝週提供）

GIOIA PAN本季服裝結合小馬倪子鈞繽紛的藝術創作。（臺北時裝週提供）

GIOIA PAN本季服裝結合小馬倪子鈞繽紛的藝術創作。（臺北時裝週提供）