香奈兒2022春夏高級時裝系列大秀後台彩妝，用眼影暈染讓原有的眼型輪廓更顯特色。（香奈兒提供）

香奈兒2022春夏高級時裝系列大秀後台彩妝產品情境圖。（香奈兒提供）

香奈兒2022春夏高級時裝系列大秀後台彩妝產品情境圖。（香奈兒提供）

精品美妝香奈兒春夏高級時裝系列大秀，眼色成焦點，從妝前保養到底妝，眉毛雕塑跟煙燻眼影，帶來強勢魅力，水潤聚光棒依舊是大秀上不可或缺的妝點，從眼影到脣妝，都為整體妝感更添亮澤。

大秀上的妝容要展現最佳狀態，少不了妝前保養步驟，這次春夏高級時裝系列上模特兒使用香奈兒山茶花保濕微導入精華液、山茶花保溼瞬透乳、奢華精質賦活噴霧作為妝前保養，接著在底妝上選用雪紡輕霧持久粉底、立體光修片筆，眉毛則使用了防水斜角眉筆，再以伸縮式兩用眉刷順開眉型，最後以持久眉膠定型。

在眼影上則先以水潤聚光棒（水漾光）打底，再使用伸縮式雙重眼影刷搭配四色眼影＃354回憶，或選用亮采立體眼彩筆＃15巧克力、＃17星光、＃19甜柿描繪眼型色彩，透過慢慢堆疊的方法，展現自然煙燻眼影，眼線的線條藏在根部，幾乎都是以眼影色彩展現層次美感，最後以深黑色增量濃密睫毛膏刷出濃密美睫。

頰彩使用經典圓形腮紅 ＃608白桃限量色，搭配時尚裸光煥顏露，脣彩使用香奈兒水潤聚光棒（水漾光）讓脣型輪廓更鮮明，色彩則選用超炫耀的絲絨脣膏 ＃74 低調限量色，在脣頰色調上用裸色調展現自然本色，把焦點放在眼影上，成為本季妝容重點。