林柏宏近來勇於挑戰新角色，從原本《六弄咖啡店》裡默默守護愛情的陽光暖男，轉型挑戰高難度的內心戲，包括在電影《怪胎》飾演有潔癖的精神病患者、在《火神的眼淚》詮釋飽受內心創傷的消防隊員，如今又在新劇《2049─完美預測》中，飾演崩潰失控對妻兒施暴的家暴男，就連滿臉堆著盈盈笑意，也流露陰沉恐怖的氣息，令人毛骨聳然。

林柏宏穿「GUCCI 100」品牌百年慶限量男裝，經典馬銜鍊LOGO西裝充滿復古風情。（JOJ PHOTO攝）

「我在戲裡的笑很恐怖嗎？」林柏宏大笑，語氣難掩得意，「那就對了！」

林柏宏透露，私下的他其實是個孩子王，很會搞笑、講故事、玩遊戲，與朋友聚會時，朋友都會把孩子丟給他照顧，孩子們也都愛黏著他，因此飾演「爸爸」這個角色對他來說十分得心應手，他和邵雨薇還常在小童星面前爭寵，看誰最能能逗孩子笑，兩人各有輸贏，但他自誇：「我贏的次數，好像多一點！」

《2049─完美預測》的時空背景是在2049年，透過大數據的科學分析可以預測孩子的未來，飾演父親的林柏宏在得知兒子長大後可能會變成殺人犯後，為了扭轉兒子的命運，慈父變成了嚴厲無情的父親，對兒子嚴加管教、動輒打罵，在心理暗示的發酵作用下，將原本幸福美滿的家庭一步步推向悲劇的深淵。

林柏宏在新劇《2049》飾演家暴男，為詮釋深愛著家人、卻對家人施暴的兩極性格，下了不少苦功夫，但也演得很過癮，穿GUCCI秋冬男裝帥氣指數破表。（JOJ PHOTO攝）

林柏宏說，小孩子是很敏感的，他們的情感是最真實、也最直接的，他記得有回扮恐龍嚇朋友的小女兒，只不過是「哇」了一聲，小女孩就嚇到半年不敢靠近他，因此在戲中與小童星互動時，所有身體和語言的暴力都是後製剪接的，連嚴肅凶狠的眼神都不行，就怕嚇到孩子。

為了詮釋劇中的家暴加害者角色，林柏宏也多方揣摩，試圖融入角色當中，詮釋深愛著家人、卻對家人施暴的兩極性格，不論是變化無常的情緒，或是讓家人窒息的關愛，負面的情緒不斷累積，像個未爆彈似地一觸即發，雖是挑戰，但也演得十分過癮。

《2049》三部曲即將在10月16日（本周六）登場，林柏宏為宣傳新戲接受本報邀請進棚拍攝GUCCI時尚專題，GUCCI今年為慶祝品牌創立一百年，推出「Gucci 100」系列限量商品，包括皮包、服飾及配飾等，設計融入GUCCI的GG LOGO、經典花卉、綠紅綠織帶等元素，並以「GUCCI 100」為主題串連整個系列，數字「22705」更是別具意義，字源自音樂平臺MUSIXMATCH檢測並識別出22705首帶有「GUCCI」一詞的音樂歌曲，以音樂向GUCCI致敬並歡慶一百周年，齊聲頌讚GUCCI的時尚之美。

GUCCI百年慶Centennial紅色Logo手拿肩背包，8萬2100元。（GUCCI提供）

GUCCI百年慶Centennial多色條紋肩背提包，10萬500元。（GUCCI提供）

GUCCI百年慶Centennial棕色LOGO肩背手提包，8萬3700元。（GUCCI提供）

GUCCI百年慶Centennial紅色LOGO後背包，8萬8200元。（GUCCI 提供）

GUCCI百年慶Centennial GG緹花連帽外套，背面有慶百年的「100」數字，6萬9500元。（GUCCI提供）

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