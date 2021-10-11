黃子佼著Story Wear品牌服飾，於松菸四號倉庫觀秀。（臺北時裝週提供）

零廢棄時裝品牌Story Wear今年與「看見．齊柏林基金會」合作，推出「為海洋發聲的故事衣」聯名系列，並首度舉辦品牌大秀，秀上邀請黃子佼、名模王麗雅、李明川、黃霆睿、樂團noovy等藝人觀秀，更邀請名模林可彤、男星周厚安等人走秀，人生首次走秀的周厚安表示「感覺很快，一下就結束了，其實也不知道走得好不好。」因演出《斯卡羅》必麒麟一角受大眾歡迎，周厚安笑說：「出門吃飯都會有人叫我必麒麟、冰淇淋、周華健的兒子，就是沒人叫我周厚安。」但他也樂觀地表示，「必麒麟是角色名字、冰淇淋我覺得蠻可愛的，我也的確是周華健的兒子沒錯呀。」

黃霆睿著Story Wear品牌服飾，於松菸四號倉庫觀秀。（臺北時裝週提供）

設計師陳冠百有感於時尚、紡織產業對於海洋的污染，品牌全系列服裝皆以二手回收丹寧、廢棄布料等為主要材質，服裝版型則以男女共穿的概念，避免因尺寸造成的囤貨，由於丹寧布料回收需人工拆解縫製，也因此品牌也與腦麻兒媽媽、二度就業婦女等弱勢家庭合作，在聯名系列的洗標上標示也留有製作者姓名、製作時數等，在兼顧時尚、環保之餘，品牌也內涵社會關懷的精神。

名模王麗雅也十分認同品牌理念，「我覺得大家在追求時尚、搶眼的同時，應該要更重視台灣環境的破壞、資源的浪費。」在時尚產業闖蕩許久的她，對於本次大秀更能感同身受，希望「永續」能夠成為一個趨勢，同時也分享自己實踐永續時尚的小撇步，「我覺得要求服裝的多功能性、產地是否公平製造、壓榨勞工等，如果更多人關注就更能實踐這種精神。」同時在穿搭部分，則建議大家買衣服前可先審視家中衣櫃，思考各種穿搭的可能性，較能減少過度購買的問題。

周厚安秀上所穿的外套工時長達50小時。（臺北時裝週提供）

本季品牌以ATOMS&COAST為主題，把齊柏林導演的鏡頭下台灣海洋的遼闊美麗和傷痕毀壞，如浪花澎拜的海岸、與海洋共生的養蚵型態、阻絕人與海洋的水泥消波塊等，皆以拼接、補丁縫製、抽鬚手法轉化為服裝語彙。

王麗雅著Story Wear品牌服飾，於松菸四號倉庫觀秀。（臺北時裝週提供）

本季服裝結合齊柏林鏡頭下的台灣，將動態影像轉化為服裝語彙。（臺北時裝週提供）

巴奈於秀上現場演唱歌曲，搭配齊柏林的影像，十分動人。（Story Wear提供）