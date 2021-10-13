保濕美容液東京限量版外盒。（黛珂提供）

202110全能平衡噴霧。（黛珂提供）

頂級美妝黛珂明星商品暱稱小紫瓶的黛珂保濕美容液，邁入上市第29個年頭，並在今年也是東京奧運之年，推出保濕美容液東京限量版(85ml)，以日本傳統象徵希望、高雅與祝福的「鶴」為包裝設計，象徵為後疫時代帶來一道希望的曙光，更意味著黛珂保濕美容液，乘載對肌膚至臻完美的希望。

承襲黛珂既有的品牌形象，在瓶身與外盒上做出局部燙金設計，展現出極高質感的精緻典雅。除了高質感且頗附寓意的外包裝之外，黛珂在2021年百貨週年慶中，更趁勢推出黛珂保濕美容液（東京限量版）典藏組，買保濕美容液（東京限量版），贈送黛珂保濕美容液60ml與200元商品禮券，加上百貨週年慶95折優惠，折扣高達49折起。

今年黛珂週年慶還有個亮點，就是黛珂推出「黛珂同名訂製唇膏」，擁有高光澤、光澤、微光、微霧、粉霧等五種質地，共51色，而今年黛珂的代表色為「能量紅」，適逢黛珂50週年，保濕美容液上市29年，當然全球依然籠罩著疫情，且戴口罩成為日常的此時，堅持舉辦的東京奧運為人類帶來滿滿力量，而黛珂亦反其道而行，推出黛珂同名訂製唇膏，期許藉由豐富多樣的色彩，為所有愛美同好帶來滿滿正向能量，2021年週年慶期間，購買全新黛珂同名訂製唇膏即贈精巧隨身包，並享有週年慶期間95折的優惠，詳情可洽各櫃點。