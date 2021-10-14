台灣珠寶設計師胡茵菲（Anna Hu）與全球知名珠寶品牌Moussaieff 聯手合作的「Moussaieff by Anna Hu」，昨日正式落腳台北文華東方酒店，該店是全球首店，展出近30件珠寶作品，總價超過55億元台幣，幾乎每件作品都有上億身價，奢華破表，其中有多件作品早早被VIP搶訂，可見受歡迎的程度。

國際珠寶品牌Moussaieff與Anna Hu雙強聯手，全球首店落腳文華東方打造充滿藝文氣息的藝術珠寶鑑賞會所。（Anna Hu提供）

Anna Hu印象百合紅寶碧璽胸針，主石為近266克拉的紅寶碧璽，已申請金氏紀錄，螢光花蕊會在夜間發光。（Anna Hu提供）

Anna Hu海之頌藍寶胸針，主石為48.8克拉無燒緬甸藍寶石。（Anna Hu提供）

其中最受矚目的作品是「Anna Hu印象百合紅寶碧璽胸針」，主石是一顆近266克拉的紅寶碧璽，該顆寶石已申請金氏紀錄，極有可能是全世界最大顆的紅寶碧璽，據悉已售出。另一件「Anna Hu海之頌胸針」，主石是48.8克拉無燒緬甸藍寶石，也已蒙藏家收藏。

Moussaieff by Anna Hu印象百合花胸針，主石為55.75克拉心形白鑽。（Anna Hu提供）

Moussaieff by Anna Hu印象百合花戒指，主石為20.39克拉心形白鑽。（Anna Hu提供）

至於雙強聯名的Moussaieff by Anna Hu珠寶作品，更是搶手，12 件作品已有近半數已售出，目前在台有5件作品，包括主石為55.75克拉心型白鑽的「印象百合花胸針」、主石為20.39克拉心型白鑽的「印象百合花戒指」、主石是5.2克拉喀什米爾天然藍寶石的「印象春蘭藍寶戒指」、「Modern Art Deco藍寶戒指」和一組「蝴蝶緞帶戒指鑽石套鍊」。

台灣珠寶設計師胡茵菲（Anna Hu）受邀與珠寶品牌Moussaieff聯手，設計才華備受肯定。（Anna Hu提供）

猶太人掌握全球絕大多數的鑽石，其中最知名的就是猶太裔的

Moussaieff家族，目前品牌掌門人是高齡92歲的Alisa Moussaieff，在珠寶界有「鑽石女王」的美譽，因此今年5月傳出Moussaieff將邀請胡茵菲聯手合作，立刻成為國際珠寶界的大事，紐約時報還為此獨家專訪了Alisa Moussaieff。

Alisa Moussaieff在專訪中指出，雙方的合作是一拍即合，「我有很厲害的寶石，而胡茵菲擁有很棒的設計點子，新穎且充滿創意的點子！」

胡茵菲說，她與Alisa Moussaieff結緣於2017年的巴黎雙年展（La Biennale Paris），兩人的展區彼此相鄰，她被Moussaieff的珍稀寶石深深吸引，而Alisa則對胡茵菲的珠寶鉅作「大莫內」讚嘆不已，因此促成這樁美事。

Moussaieff by Anna Hu印象春蘭藍寶戒指，主石為5.2克拉藍寶。（Anna Hu提供）

胡茵菲提及兩人聯手的第一件珠寶作品「印象春蘭藍寶戒指」，即是她拜訪Alisa Moussaieff在倫敦的珠寶總店時，Alisa看到她手中的藍寶戒指，非常喜歡，笑說：「我有一顆藍寶，比它還漂亮！」，說完就從保險庫取出一顆成色淨度幾近完美的5.2克拉喀什米爾藍寶石，希望胡茵菲再幫她打造一只，成為雙方聯手合作的最佳見證。

昨日Moussaieff與Anna Hu雙聯名的珠寶店開幕，Alisa Moussaieff雖無法來台，但十分關心開幕的情況。胡茵菲笑說，Alisa老奶奶一早就打了5、6通電話，還一再叮嚀她「開店不要花大錢，但要有品味」，十足猶太人的作風，也讓人見識到Moussaieff家族近兩世紀猶能在珠寶圈擁有舉足輕重的地位，絕非偶然。