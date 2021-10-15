於東京時裝週評選第一的品牌「Seivson」，在前段時間以「台灣感謝日本」上衣爆紅，日前則於臺北時裝週上舉辦品牌大秀，即使當天風雨交加，也並未澆熄秀上賓客觀秀的心，秀後不少人皆於社群平台表示不虛此行， 本季以「MISTERMISS未來世界不具名的臥底」為題，延續品牌的末日感，將影響全球的Covid-19比喻為隱形的臥底特務，並與(A)crypsis一同展演，開場前便運用影片牆、搭配懸疑背景音樂，帶領觀者走入由品牌打造的末日世界，運用細膩的秀場設計、音效、燈光、服裝廓形等元素，將聽覺、視覺縝密的鋪陳，將整個時尚大秀包裝成一部藝術大片，內含大量的符號等待觀者分析。

開場影片營造出的三個密室，運用濃烈的黑對比鮮明的色彩襯托出神秘氛圍，相較於傳統秀場模特筆直的走法，本季設計師申子芹將秀場燈光由三個光圈，延伸數個光圈後，讓模特故意混亂的悠走於燈光與黑暗之間，宛若潛藏於光明於黑暗中伺機而動的特務們，搭配收音機雜音、男女聲呢喃著「Seivson、Acrypsis」象徵品牌名的摩斯密碼，襯底音效以深沈的水聲堆疊於後頭，更營造出緊張、不安的情緒。

Seivson品牌秀上座無虛席，該秀可說是本次臺北時裝週最值得關注的大秀之一。（臺北時裝週提供）

服裝廓形上延續品牌擅長的拆解與結構，本季特別將內衣、外衣顛倒，呈現疫後休閒服裝與正裝間的關係，並運用裹身、收腰、露臍、挖空 等設計呈現現代女性的曲線與魅力。材質運用上多種面料，從硬挺軍用尼龍、西裝料、輕薄撕裂感紗材質，各種彈性布料等，層層堆疊的混搭讓造型不但日常，且很有個性。秀場中段的逃難貴族布花、金色髮絲則被呈現於地獄新娘、特務旗袍設計中，作為壓軸出場的「風衣末日帳篷」，運用品牌擅長使用的風衣版型、搭配以帳篷支架構成的裙撐造型，相較於2021春夏系列中印花宮廷感裙撐，本季以更誇張的輪廓呈現，宛若一座移動城堡，在末日中前行。

本季Seivson秀上多了許多男裝造型，多套造型來自(A)crypsis的設計，本季以中世紀古老手繪植物圖鑑 mandragora為主題，利用特殊的結構製造錯視感，即品牌擅長的異材質拼接手法，將工藝印刷在手工特殊織紋布料上，再以特殊多色漸層手工刺繡堆疊，呈現複雜細膩獨特的圖騰設計。本季秀上款將於即日起至18日，於W Taipei VIP秘密頂級特務房間展示，可於品牌官方Instagram報名填寫。

Seivson SS22秀上的地獄新娘造型。（臺北時裝週提供）

Seivson SS22壓軸秀款帳蓬裙，將品牌識別性的風衣、六角型螺絲以及21春夏出現過的裙撐造型，以更誇張、吸睛的方式呈現。（臺北時裝週提供）