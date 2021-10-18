韓系美妝蘭芝霧感小方塊 聯名小狐狸超級卡哇伊 15:082021/10/18 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Maison Kitsuné 小狐狸。（蘭芝提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 MOMO獨家組合。（蘭芝提供） LANEIGE X Maison Kitsuné NEO 型塑霧感氣墊，15g＊2，1400元。（蘭芝提供） LANEIGE X Maison Kitsuné NEO 型塑霧感氣墊NO21N，15g＊2，1400元。（蘭芝提供） 韓系美妝蘭芝攜手時尚品牌Maison Kitsuné為霧感小方塊換秋裝！ 法日混血的時尚品牌Maison Kitsuné不僅從巴黎紅到亞洲，還成功收服名人的心，GD、Jennie、楊冪都是品牌粉絲。 今年秋天，可愛擔當小狐狸為蘭芝NEO型塑霧感氣墊換上嶄新秋裝，奶油系的外殼上躺著翹著雙腳的慵懶小狐狸，除了NEO型塑霧感氣墊本身之外，這次的聯名周邊有大容量托特包、精緻刺繡的化妝包或小狐狸手機支架，每個周邊上都能見到小狐狸的蹤影。 警詢18小時頻跳針 直說太太也知小三 韓美日情報首長 將在首爾談朝鮮議題 #小狐狸 #蘭芝 #韓系美妝 #霧感 #小方塊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 何守正罕提前妻小嫻 母4年前傳中風一張消瘦喝湯照曝近況 12:572021/10/18 娛樂 網紅莫莉為美妝蛋beautyblender站台 粉色風暴席捲周慶 15:382021/10/17 生活 影》美連鎖餐廳改短制服 女員工「臀部露出」爆氣：這內褲吧 16:282021/10/17 國際 新竹縣舉辦「吳濁流文學小旅行」 邀弱勢生走讀文學地景 13:262021/10/18 生活 許富凱稱唐美雲「打怪高手」 猶如「麻辣教師」收服金曲歌王 19:182021/10/17 娛樂 台南市東區小客車與休旅車對撞 5人輕重傷送醫 16:262021/10/17 社會 超優惠 福容住宿券會員買十送二 04:102021/10/18 財經焦點 擁有一家自己的咖啡館！85度C「景美門市積木」限量開賣 11:172021/10/18 生活 精品美妝香奈兒限量耶誕系列 向經典香氛取經 14:502021/10/18 消費 我們都需要盡情流淚的地方！20大「大人療癒系」韓劇治癒心裡的傷 09:402021/10/18 娛樂 小琉球浮潛 8人體力不支漂走 海巡警艇一一拉起獲救 15:402021/10/17 社會 時尚熱門新聞 童顏巨乳星野亞希為愛消失8年！遭好友出賣「近照嚇死人」 - 時尚 坤達結婚2年「出賣柯佳嬿私密照」 網驚：準備睡沙發 - 時尚 24吋小蠻腰得來不易！陳芳語「狂鏟12kg」秘訣曝光 - 美妝 - 樂時尚 伴侶很「性福」！情慾最強的4大星座女 - 時尚 比男人還好色的4大星座女 - 時尚 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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