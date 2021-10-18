MOMO獨家組合。（蘭芝提供）

LANEIGE X Maison Kitsuné NEO 型塑霧感氣墊，15g＊2，1400元。（蘭芝提供）

LANEIGE X Maison Kitsuné NEO 型塑霧感氣墊NO21N，15g＊2，1400元。（蘭芝提供）

韓系美妝蘭芝攜手時尚品牌Maison Kitsuné為霧感小方塊換秋裝！ 法日混血的時尚品牌Maison Kitsuné不僅從巴黎紅到亞洲，還成功收服名人的心，GD、Jennie、楊冪都是品牌粉絲。

今年秋天，可愛擔當小狐狸為蘭芝NEO型塑霧感氣墊換上嶄新秋裝，奶油系的外殼上躺著翹著雙腳的慵懶小狐狸，除了NEO型塑霧感氣墊本身之外，這次的聯名周邊有大容量托特包、精緻刺繡的化妝包或小狐狸手機支架，每個周邊上都能見到小狐狸的蹤影。