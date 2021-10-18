RéVive光采活膚雙星獨享組，優惠價8800元。（RéVive提供）

111SKIN 超能敷膜。（111SKIN提供）

頂級美妝RéVive國際限量禮盒、111SKIN敷膜、3INA蜜粉新品搶攻周慶檔期，推出強項組合， RéVive周慶經典奢華限量組合、國際限量禮盒回饋鐵粉。

光采活膚雙星獨享組，內含光采再生活膚霜 50ml、光采再生賦活眼霜 15m，價值1萬1400元，

優惠價8800元；SOGO忠孝館獨家極緻抗皺豪華 2件組，內含極緻抗皺嫩白晚霜 50ml、極緻抗皺眼霜15ml，價值2萬4300元，優惠價1萬8000元。

111SKIN洗版話題面膜再進化，一次推出6款超能敷膜，不同於經典片狀面膜系列、密集急救煥膚，全新超能敷膜系列能加入日常保養，突破以往片狀面膜對於臉型的限制，能貼合臉部輪廓，並隨膚溫變化逐漸轉化為透明與肌膚相融成膜，家居也能帶來宛若專屬頂級護膚療程。

西班牙潮流彩妝品牌3INA，費時3年將品牌熱賣單品透明蜜粉及透明蜜粉餅全新升級，推出『超柔焦透明蜜粉』與『超柔焦透明蜜粉餅』，細緻柔軟粉體即使來回刷也依舊不顯毛孔，對抗油田肌、卡粉、脫妝等關卡，底妝打底零失誤。