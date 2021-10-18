頂級香氛Goutal歡慶40周年 推出復刻版香水 19:462021/10/18 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 40周年復刻版售價6580元起。（Goutal提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 40周年復刻版售價6580元起。（Goutal提供） 40周年復刻版售價6580元起。（Goutal提供） 頂級香氛Goutal創辦人Annick Goutal在1981年創立了同名品牌，香水設計包裝設計靈感源自創辦人Annick小時在父親的糖果店中看到裝糖果與巧克力的包裝，透過童年回憶呈現唯美香調，40周年復刻版售價6580元起。 即日起至11月22日凡購買復刻版即可獲得限量「40周年金色限定香水袋」與「Goutal Paris復古香水瓶蛋糕」，復刻版在台北Sogo復興館盧亞Beauty Gallery專櫃與sogo istore上市。 莊園手沖滋味 圈粉無數 鴻海科技日登場 3款電動車亮相 #Goutal #復刻版 #40周年 #香水 #頂級香氛 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 香氛彩妝倒數日曆迎溫馨歲末 04:102021/10/16 時尚消費 烈嶼鄉芋頭季敲定10／30開幕 暢遊小金門多重好禮帶回家 11:252021/10/17 生活 氣溫下探變天 王品4大鍋物開「火」取暖 12:002021/10/18 財經 旺旺浪味仙再創新意 營造萬聖節搞怪儀式感 15:552021/10/18 生活 精品香氛路易威登香水瓶 精緻設計藏巧思 15:422021/10/17 生活 連鎖咖啡業者推積木迷你門市 瘋狂吸金上千萬 17:222021/10/18 生活 迎戰天冷嗑鍋商機 王品火鍋組再端新菜色 11:472021/10/18 財經 藥妝店玩跨界 賣麵包、生鮮 04:102021/10/17 財經要聞 精品美妝保養貴婦手 04:102021/10/18 時尚消費 藍皮解憂號重駛 每日一班享雙東微笑曲線 15:592021/10/18 生活 夢時代第二波周年慶18日開打 回饋上看20％ 17:162021/10/18 財經 時尚熱門新聞 婊子分為9種！網公認殺傷力最大是「農夫山泉婊」 - 時尚 千年一遇空姐Rita「胸前一塊布」上下全開曲線看光 - 時尚 情人越黏他越不愛的3大星座 - 時尚 長大了！14歲歐陽娣娣「暴風抽高」長腿直逼姐姐 - 美妝 - 樂時尚 李佳穎泳裝擠出北半球 37歲素顏曝光 - 時尚 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。