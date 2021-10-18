40周年復刻版售價6580元起。（Goutal提供）

40周年復刻版售價6580元起。（Goutal提供）

頂級香氛Goutal創辦人Annick Goutal在1981年創立了同名品牌，香水設計包裝設計靈感源自創辦人Annick小時在父親的糖果店中看到裝糖果與巧克力的包裝，透過童年回憶呈現唯美香調，40周年復刻版售價6580元起。

即日起至11月22日凡購買復刻版即可獲得限量「40周年金色限定香水袋」與「Goutal Paris復古香水瓶蛋糕」，復刻版在台北Sogo復興館盧亞Beauty Gallery專櫃與sogo istore上市。