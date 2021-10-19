鉑翡斯晶鑽仙人掌籽金萃油美膚黑皂 200g，2800元。（鉑翡斯提供）

鉑翡斯晶鑽北非尤加利葉純油美膚黑皂 200g，2200元。（鉑翡斯提供）

頂級保養鉑翡斯擁有優質的美容油原料，明星商品 仙人掌籽超能量金萃油、摩洛哥堅果賦活金萃油，入秋之際，鉑翡斯嚴選以仙人掌籽超能量金萃油、摩洛哥堅果賦活金萃油等共7款品項的晶鑽系列黑皂及潔顏皂，以純手工皇家秘傳配方製作，保養潔淨一步到位。

鉑翡斯主要原料皆來自有「歐洲後花園」美稱的北非摩洛哥，黑皂 (Savon Noir)源自北非摩洛哥典型的潔身產品，最初來自摩洛哥南部，當地人稱為Savon Beldi，摩洛哥婦女經常在土耳其浴(Hammam)時，將黑皂塗抹在浸潤的肌膚，並使之停留幾分鐘以補充水份和淨化身體。摩洛哥黑皂成份純萃天然，由極優質油脂和黑橄欖組成，黑橄欖便是賦予黑皂深色的原因，極度柔軟且具有高保濕力，特別富含維生素E，可深層淨化肌膚。油和橄欖經水合作用，以自然無負擔的方式將污垢帶離。

製作黑皂膏的過程，純手工碎壓黑橄欖並以鹽和鉀浸漬以萃取出最好的植物成份，接著加入純油，再稍微固化成膏狀。流傳千年的古人智慧，最天然傳統的肥皂，讓肌膚回歸最純淨自然的美好樣貌。