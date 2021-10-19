YSL為愛高調 線上演唱_Julia Wu吳卓源最愛大理石氣墊。（YSL提供）

歌手ØZI為YSL為愛高調線上演唱會拍攝宣傳照。（YSL提供）

頂級美妝搶攻周年慶商機，不只實體祭出百貨優惠，線上也噱頭不斷，繼頂級美妝歐舒丹找來歌手孫盛希打造線上演唱會後，專業美妝YSL每年的彩妝派對，往往吸引百位網紅參加，這次YSL BEAUTY改以線上形式呈現，找來30屆金曲獎最佳新人ØZI陳奕凡與音樂才女吳卓源同台演出，為線上周年慶派對更添話題與買氣。

YSL BEAUTY將音樂、派對DNA發揮到極致，與科技完美結合，隆重舉辦前所未見線上互動式虛擬派對，只要到專屬網頁註冊、玩遊戲、拍照皆可獲得免費積分，在百貨專櫃或官網消費的每1元消費，更等同1點積分，百貨專櫃客人若由YSL BEAUTY專櫃彩妝師協助客人註冊成功後，更可以額外獲得500點，這些積分能一併累積並於活動期間在周年慶派對網頁上兌換禮物。

即日起至25日為愛高調線上演唱會限量周邊YSL紀念款水壺、紀念款證件夾、紀念款托特包限量登場。