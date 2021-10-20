專業彩妝歌劇魅影彩妝突破新視界，強調大膽色塊與細緻眼部妝容，具有挑戰性的仿妝，鬼魅不再「妝」恐怖又血腥，而是美到冒泡的仙女鬼、哥德美女、性感殭屍、魅惑女巫、冷酷藍惡魔。
歌劇魅影彩妝團隊本次妝感理念有別於以往，不再製造擬真血肉模糊，而是強調妝容細節與精緻度，特別著重在眼部妝容，重新詮釋「鬼」的定義，細看粉紅仙女鬼，利用特殊妝品完美覆蓋眉毛，重新繪製整張臉譜，加上亮粉眼影唇彩以及珍珠裝飾唯美而閃亮。而金髮哥德女眼下的血眼淚，使用4種亮片眼影膏繪製而成，多層次的眼妝打造出令人目不轉睛的淚珠。歌劇魅影的眼妝產品質感優秀，顯色度佳，且妝效持久，非常適合繪製誇張戲劇性妝容。
Fansfassiii歌劇魅影複合店嚴選多種彩妝、底妝品，讓台灣消費者能輕鬆滑手機就能購買，到專櫃也能實際體驗妝品威力。周慶活動指定商品2件8折，以及五倍券加碼再送1000元。
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