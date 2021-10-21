MDSUN 妍心賞淨顏保濕柔膚水，售價：（左下）1

600元、（右上）保濕潔面露，售價1600元。（MDSUN提供）

美國頂級科學化護膚品牌MDSUN妍心賞，由研究與實務經驗豐富的美籍華裔孫國鼎醫學博士（Dr. George Sun）於2001年創立，孫博士希望能藉由自身的科學優勢滿足全方位的需求。

「身體才是人的神殿」MDSUN妍心賞的Global CEO 全球執行總裁左荷娜(Zehra Sun)引用了日本作家村上春樹的作品，希望使用者能夠常保「神殿」的「強韌、美麗和潔淨」。這是一項甜蜜而具有儀式性的日常相處，化妝是對友人的社交禮儀，是娛人；美容保養是對自己犒賞投資，是自娛，許多人花了大筆的時間和金錢在彩妝上，卻忘了卸妝之後，與自己獨處的保養時光，才是真正的快樂。

MDSUN妍心賞除了是華人科學美容保養之光，更是許多國際知名人士的愛用品牌，連馬來西亞皇室彭亨州蘇丹王妃都是忠實愛用者。「女人都愛美」左荷娜一直這麼相信，許多人將保養品視為一種多餘的消費，她卻認為這一種自我犒賞與投資，且不僅限於女人。金球獎和奧斯卡金像獎得主Jon Voight（Angelina Jolie的父親）、奧斯卡得獎動畫《獅子王》導演Rob Minkoff，甚至美國當代藝術家Daniel Winn，他們都是懂得這個道理的「男粉知己」。

20日，MDSUN妍心賞於台北君悅飯店舉辦首次來台媒體發表會，與MDSUN妍心賞結緣多年，有「最美麗主持人」之稱的白嘉莉，難得出席公開場合為自己熱愛的品牌站台。使用MDSUN妍心賞多年的白嘉莉將它們視為自己的青春秘訣，其實最美的妝容就是自己最本來的樣子，「並非沒有一絲皺紋的臉就是美的」，左荷娜在形容她的摯友白嘉莉時說道：「美的標準不是唯一，而是與年齡、體態、性格、修養息息相關」，左荷娜選擇的方式是投入公益慈善，而白嘉莉則是投入藝術創作。白嘉莉透過作畫涵養自身，也與MDSUN妍心賞有諸多合作，在創作藝術的過程中融合了內在精神與外在表徵，達到了「真正美」的境界。